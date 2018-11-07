En yüksek yapısal çelik bina 2019 yılında tamamlanacak
33 katlı olarak tasarlanan ve Avrupa’nın ve Türkiye’nin en yüksek yapısal çelik binası unvanına sahip Biva Tower için toplam 2 bin 400 ton yapısal çelik kullanıldı.
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