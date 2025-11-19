ENA Hazır Beton modern üretim tesisiyle sektördeki gücünü artıracak

Mersin merkezli Deniz­ler Group ENA Hazır Beton, akaryakıttan ta­rıma, madencilikten hazır beton üretimine uzanan geniş faaliyet alanıyla bölge ekonomisine de­ğer katıyor. Firma, şimdi de Mer­sin 5’inci Organize Sanayi Bölge­si’nde kuracağı 10 bin metreka­relik modern beton üretim tesisi ile sektördeki konumunu daha da güçlendirmeye hazırlanıyor.

ENA Hazır Beton Yönetim Kurulu Baş­kanı Nafiz Deniz, yeni yatırımın hem ekonomik hem ekolojik den­geleri gözeten bir anlayışla haya­ta geçirileceğini belirterek, “Mer­sin 5’inci OSB’de kuracağımız ye­ni tesis, tam otomatik sistemlerle donatılacak. Hedefimiz maksi­mum verimlilik, minimum enerji tüketimi ve sıfır atık prensibiyle üretim yapmak. Çevreyi koruyan, kaynakları etkin kullanan bir üre­tim modeli oluşturuyoruz” dedi.

Hazır beton sektöründe çevrey­le uyumlu üretim anlayışının ar­tık bir zorunluluk haline geldiği­ni vurgulayan Nafiz Deniz, “Hazır beton üretiminde kullandığımız çimentonun kalitesi kadar çevre­sel etkisi de önem taşıyor. Enerji tasarruflu sistemler, su geri kaza­nım üniteleri ve toz filtreleme tek­nolojileriyle çevreye duyarlı üre­tim yapacağız” diye konuştu. Yeni tesisin yalnızca üretim kapasite­sini artırmakla kalmayacağını ifa­de eden Deniz, aynı zamanda yük­sek dayanımlı beton karışımları geliştirecek bir Ar-Ge merkezine de ev sahipliği yapacağını söyledi. Bu sayede çimento ve beton sek­törünün sürdürülebilir malzeme üretim hedeflerine doğrudan kat­kı sağlayacaklarını belirtti.

Güçlü lojistik altyapı, kesintisiz üretim

Hazır beton sektöründe lojis­tiğin üretim kadar kritik bir un­sur olduğuna dikkat çeken Nafiz Deniz, “Ürettiğimiz hammadde­nin yüzde 80’ini kendi filomuzla taşıyoruz. Bu da bize hem maliyet hem kalite açısından büyük avan­taj sağlıyor. Üretimden teslima­ta kadar tüm zinciri kendi kont­rolümüzde yönetiyoruz” ifadesi­ni kullandı. Mersin’in güçlü liman ve karayolu bağlantıları sayesinde Denizler Group’un yeni tesisinin sadece Mersin’e değil, Çukurova Bölgesi’nin tamamına hizmet ve­receğini belirten Deniz, “Amacı­mız bölgesel üretim kapasitesini artırırken, nakliye süreçlerinde enerji verimliliği sağlamak” dedi.

Agrega ve maden yatırımlarıyla entegre

Hazır betonun temel girdisi olan agreganın önemine değinen Deniz, grubun Mersin’in farklı noktalarında sahip olduğu agrega ocakları sayesinde üretim zinci­rini uçtan uca yönettiklerini ifade etti. Firma olarak bugüne kadar Mersin Limanı Genişletme Pro­jesi ve Osmaniye Nurdağı Oto­yolu gibi önemli altyapı çalışma­larında beton ve agrega tedariki sağladıklarına atıfta bulunan De­niz, “Mersin Limanı’nın genişle­tilmesi projesinde deniz dolgusu­nun yüzde 90’ını biz karşıladık. 30 yıldır bu şehre hizmet veriyo­ruz. Mersin’in altyapısına, yolla­rına, sanayi alanlarına dokunmuş durumdayız” açıklamasında bu­lundu.

Hazır beton ve agrega üreti­minde elde edilen tecrübenin, çi­mento sektörünün sürdürülebilir dönüşümüne de katkı sağladığını dile getiren Nafiz Deniz, “Çimen­to sektörü, Türkiye ekonomisi­nin en önemli yapı taşlarından bi­ri. Biz de bu zincirin önemli bir halkası olarak, karbon ayak izini azaltan üretim süreçleriyle sek­töre katkı sunuyoruz. Yenilikçi karışımlar ve düşük klinker oran­lı beton formülleri üzerinde çalı­şıyoruz” diye belirtti.

Son olarak 2025’in ilk yarısın­da büyük kapasiteli hazır beton tesisini devreye aldıklarını dile getiren Nafiz Deniz, 2026’da yeni bir maden ocağını daha faaliyete geçirmeyi planladıklarını böyle­ce hem üretim zincirini genişlet­meyi hem de bölgesel istihdama katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti. Deniz, “Biz yalnızca üre­tim yapmıyor, aynı zamanda çev­reyi koruyan bir yaklaşım benim­siyoruz. Doğaya, insana ve gele­ceğe saygılı bir üretim modeliyle büyüyoruz” dedi.

“Türkiye’nin potansiyel barındıran şehrindeyi

Mersin’in sahip olduğu liman, serbest bölge ve ulaşım avantajlarıyla Türkiye’nin en yüksek potansiyele sahip şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Denizler Group, ENA Hazır Beton Yönetim Kurulu Başkanı Nafiz Deniz, “Mersin hak ettiği yerde değil, ama ekonomik olarak çok daha ileriye gidebilir. Liman ve havalimanı yatırımları, kentin önünü açtı. Tarım, ticaret, sanayi ve turizm dengesiyle Mersin Türkiye’nin parlayan yıldızı olabilir” ifadelerini kullandı. Deniz, Mersin’in kent kimliğinin belirlenmesi gerektiğini, bunun için merkezi ve yerel yönetimlerin iş dünyasıyla ortak bir vizyon oluşturmasının stratejik önem taşıdığını da sözlerine ekledi.