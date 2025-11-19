ENA Hazır Beton modern üretim tesisiyle sektördeki gücünü artıracak
Hazır beton ve agrega sektöründe önemli yatırımlara imza atan Denizler Group ENA Hazır Beton, Mersin 5’inci OSB’de çevre dostu teknolojilerle donatılmış yeni bir beton üretim tesisi kuruyor. Denizler Group, ENA Hazır Beton Yönetim Kurulu Başkanı Nafiz Deniz, “Yeni tesisimizle sektördeki gücümüzü artırmaya ilave hem çevreye duyarlı hem de çimento sektörünün sürdürülebilir dönüşümüne katkı sağlayacağız” dedi.
Mersin merkezli Denizler Group ENA Hazır Beton, akaryakıttan tarıma, madencilikten hazır beton üretimine uzanan geniş faaliyet alanıyla bölge ekonomisine değer katıyor. Firma, şimdi de Mersin 5’inci Organize Sanayi Bölgesi’nde kuracağı 10 bin metrekarelik modern beton üretim tesisi ile sektördeki konumunu daha da güçlendirmeye hazırlanıyor.
ENA Hazır Beton Yönetim Kurulu Başkanı Nafiz Deniz, yeni yatırımın hem ekonomik hem ekolojik dengeleri gözeten bir anlayışla hayata geçirileceğini belirterek, “Mersin 5’inci OSB’de kuracağımız yeni tesis, tam otomatik sistemlerle donatılacak. Hedefimiz maksimum verimlilik, minimum enerji tüketimi ve sıfır atık prensibiyle üretim yapmak. Çevreyi koruyan, kaynakları etkin kullanan bir üretim modeli oluşturuyoruz” dedi.
Hazır beton sektöründe çevreyle uyumlu üretim anlayışının artık bir zorunluluk haline geldiğini vurgulayan Nafiz Deniz, “Hazır beton üretiminde kullandığımız çimentonun kalitesi kadar çevresel etkisi de önem taşıyor. Enerji tasarruflu sistemler, su geri kazanım üniteleri ve toz filtreleme teknolojileriyle çevreye duyarlı üretim yapacağız” diye konuştu. Yeni tesisin yalnızca üretim kapasitesini artırmakla kalmayacağını ifade eden Deniz, aynı zamanda yüksek dayanımlı beton karışımları geliştirecek bir Ar-Ge merkezine de ev sahipliği yapacağını söyledi. Bu sayede çimento ve beton sektörünün sürdürülebilir malzeme üretim hedeflerine doğrudan katkı sağlayacaklarını belirtti.
Güçlü lojistik altyapı, kesintisiz üretim
Hazır beton sektöründe lojistiğin üretim kadar kritik bir unsur olduğuna dikkat çeken Nafiz Deniz, “Ürettiğimiz hammaddenin yüzde 80’ini kendi filomuzla taşıyoruz. Bu da bize hem maliyet hem kalite açısından büyük avantaj sağlıyor. Üretimden teslimata kadar tüm zinciri kendi kontrolümüzde yönetiyoruz” ifadesini kullandı. Mersin’in güçlü liman ve karayolu bağlantıları sayesinde Denizler Group’un yeni tesisinin sadece Mersin’e değil, Çukurova Bölgesi’nin tamamına hizmet vereceğini belirten Deniz, “Amacımız bölgesel üretim kapasitesini artırırken, nakliye süreçlerinde enerji verimliliği sağlamak” dedi.
Agrega ve maden yatırımlarıyla entegre
Hazır betonun temel girdisi olan agreganın önemine değinen Deniz, grubun Mersin’in farklı noktalarında sahip olduğu agrega ocakları sayesinde üretim zincirini uçtan uca yönettiklerini ifade etti. Firma olarak bugüne kadar Mersin Limanı Genişletme Projesi ve Osmaniye Nurdağı Otoyolu gibi önemli altyapı çalışmalarında beton ve agrega tedariki sağladıklarına atıfta bulunan Deniz, “Mersin Limanı’nın genişletilmesi projesinde deniz dolgusunun yüzde 90’ını biz karşıladık. 30 yıldır bu şehre hizmet veriyoruz. Mersin’in altyapısına, yollarına, sanayi alanlarına dokunmuş durumdayız” açıklamasında bulundu.
Hazır beton ve agrega üretiminde elde edilen tecrübenin, çimento sektörünün sürdürülebilir dönüşümüne de katkı sağladığını dile getiren Nafiz Deniz, “Çimento sektörü, Türkiye ekonomisinin en önemli yapı taşlarından biri. Biz de bu zincirin önemli bir halkası olarak, karbon ayak izini azaltan üretim süreçleriyle sektöre katkı sunuyoruz. Yenilikçi karışımlar ve düşük klinker oranlı beton formülleri üzerinde çalışıyoruz” diye belirtti.
Son olarak 2025’in ilk yarısında büyük kapasiteli hazır beton tesisini devreye aldıklarını dile getiren Nafiz Deniz, 2026’da yeni bir maden ocağını daha faaliyete geçirmeyi planladıklarını böylece hem üretim zincirini genişletmeyi hem de bölgesel istihdama katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti. Deniz, “Biz yalnızca üretim yapmıyor, aynı zamanda çevreyi koruyan bir yaklaşım benimsiyoruz. Doğaya, insana ve geleceğe saygılı bir üretim modeliyle büyüyoruz” dedi.
“Türkiye’nin potansiyel barındıran şehrindeyi
Mersin’in sahip olduğu liman, serbest bölge ve ulaşım avantajlarıyla Türkiye’nin en yüksek potansiyele sahip şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Denizler Group, ENA Hazır Beton Yönetim Kurulu Başkanı Nafiz Deniz, “Mersin hak ettiği yerde değil, ama ekonomik olarak çok daha ileriye gidebilir. Liman ve havalimanı yatırımları, kentin önünü açtı. Tarım, ticaret, sanayi ve turizm dengesiyle Mersin Türkiye’nin parlayan yıldızı olabilir” ifadelerini kullandı. Deniz, Mersin’in kent kimliğinin belirlenmesi gerektiğini, bunun için merkezi ve yerel yönetimlerin iş dünyasıyla ortak bir vizyon oluşturmasının stratejik önem taşıdığını da sözlerine ekledi.