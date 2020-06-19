Enbiosis, COVID-19’a yapay zekâ ile çözüm bulmayı hedefliyor

19 Haziran 2020

DİLEK FİDAN-KAYSERİ

Enbiosis Biyoteknoloji, Sağlık Bakanlığı’nın izni ile alınmış olan klinik çalışma Etik Kurul Onay Belgesi ile bir şehir hastanesinde yatan COVID-19’lu hastaların bağırsak mikrobiyomunu yapay zeka teknolojisi ile inceleyecek ve sonuçları Türkiye’nin en kapsamlı araştırma merkezlerinden biri olan ERÜ Genom ve Kök Hücre Merkezi’nde analiz edecek.

Kişiselleştirilmiş sağlık teknolojileri üretmek amacıyla kurulu Enbiosis Biyoteknoloji, son yıllarda gelişim gösteren mikrobiyom biliminden ve yapay zekâ teknolojisinden yararlanarak kişiye özel sağlık çözümleri sunuyor. Mikrobiyom biliminin kişiselleştirilmiş tıp alanında oldukça önemli bir yer tuttuğunu açıklayan şirket, yeni projesinde, bir grup COVID-19 hastasının mikrobiyomu üzerine çalışarak hastalıktan korunmaya yapay zekâ ile çözüm bulmayı hedefliyor.

“Dünyaya fayda sunmayı amaçlıyoruz”

Pandemi ile birlikte mikrobiyom ve COVID-19 arasındaki ilişkiyi çözmek için çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını ifade eden Enbiosis Biyoteknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Özkan, “Şu anda yapay zekâ temelli kişiselleştirilmiş beslenme müdahaleleri ile bağırsak mikrobiyomunu sağlıklı kişilerinkine benzetiyor ve bu yolla bağırsak hastalıkları, obezite, psikolojik sorunlar veya cilt hastalıkları gibi problemlerde tedaviye destek veya hastalıktan korunmaya yardımcı oluyoruz. Mikrobiyom bilimi, önümüzdeki yıllarda sürdürülebilir sağlıklı yaşamda ve hastalıkların önlenmesinde önemli rol oynayacak bir alan. Enbiosis olarak sahip olduğumuz bilim ve teknoloji ile sağlık alanında çözümler sunmaya Türkiye’de başlamış olmanın gurunun yanında, kısa sürede tüm dünyaya fayda sağlayacak gelişmeler sunmayı hedefliyoruz.” dedi.

Özkan, “Sağlık Bakanlığı’nın izni ile klinik çalışma onay belgemizi aldık. Şu anda, bir şehir hastanemizdeki COVID-19’lu hastalara ait numunelerin ve klinik bilgilerin proje ekibimizdeki hekimler tarafından toplanması devam ediyor. Daha sonra bu numuneleri Türkiye’nin en kapsamlı araştırma merkezlerden biri olan Genom ve Kök Hücre Merkezi’nde analiz edeceğiz. COVID-19’lu hastalarının klinik seyri ile bağırsak mikrobiyomundaki farklılaşma arasında ilişki bulunması büyük bir ipucu ve bu çalışma ile birlikte entübe hastalar ile hastalığı hafif atlatanların mikrobiyom çeşitliliğini karşılaştırarak inceleyeceğiz. Çıkan sonuçlar doğrultusunda kişilerin hastalığı mümkün olduğu kadar hafif atlatması için mikrobiyom profillerini COVID-19'a karşı savunmayı destekleyecek şekilde güçlendirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.