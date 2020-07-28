Endeavor Türkiye, iş dünyası ile start-up’ları bir araya getirecek

28 Temmuz 2020

Girişimcilik ekosisteminin önemli oyuncularından Endeavor Türkiye, yeni dönemde kurumsal şirketler ile Start-up’ları bir araya getiren yepyeni bir program başlatıyor. Program ile start up’lar Akbank, Brisa, Enerjisa, Farplus, iyzico, Limak, P&G, Pınar Et, Turkcell ve Yemeksepeti şirketleri için COVID-19 projeleri geliştirecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA)’nın desteği, TÜRKONFED ortaklığı ve Viveka iş birliği ile gerçekleştirilen Endeavor Connect Programı ile pandemi dönemi ve sonrasında değişen ihtiyaçlara yönelik yenilikçi çözümler geliştirilmesi amaçlanıyor. Endeavor Girişimi iyzico tarafından da desteklenen ve tüm start-up’lara açık olan Endeavor Connect, 5 Ağustos 2020 tarihine kadar connect.endeavor.org.tr web sitesi üzerinden başvuruları kabul edecek.

Program ile kurumsal şirketlerin belirlediği ihtiyaç alanları kapsamında 'Canlı ve sürdürülebilir bir ekonomi', 'Uyum kabiliyeti yüksek ve dayanıklı şirketler', 'Yeni çalışma düzeni ve İK çözümleri' ile 'Sürdürülebilir çevreci çözümler' gibi dört ana inovasyon temasına yönelik çözümlerin start-up’lar tarafından sunulması hedefleniyor.

Program resmi olarak üç ay sürecek

Endeavor Connect’i değerlendiren Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli “Yaşadığımız süreç hepimize çok şey öğretti. Ancak start-up’lar ne kadar zorlansalar da esnek yapıları, değişikliğe uyum sağlama kabiliyetleri ve yenilikçi yaklaşımlarıyla bu süreci pek çok büyük şirkete göre daha az hasarla atlatma potansiyeline sahip. Endeavor Connect ile bu sinerjiden yararlanarak her iki taraf için faydalı, hızlı ve yenilikçi çözümler sunmayı hedefliyoruz. Program resmi olarak 3 ay sürüyor fakat Endeavor olarak bu program sona erdikten sonra da çalışmalara devam etmeyi planlıyoruz." dedi.

Çalışmalara Ağustos'ta başlanacak

Endeavor Connect'in başvurular arasından 10 start-up’ı belirledikten sonra Ağustos başında çalışmalarına başlayacağı bilgisini veren Emre Kurttepeli, seçilen start-up’ların Endeavor Türkiye tarafından üç adet birer günlük Sprint kampına alınacağını aktardı. Ayrıca start-up’ların proje üretmeleri ve yol haritalarını çıkartmalarına destek olunacağını da belirten Kurttepeli, şöyle konuştu:

"Ortaya çıkan çözümlerin kurumsal şirketlerle eşleştirilmesinin ardından ise hızlandırma aşamasına geçilecek. Hızlandırma aşamasında mentorluk ve süreç takibinin yanı sıra dört adet Founders Forum ve dört dikeyde webinar düzenlenerek start-up’ların uygulanabilir çözüm ya da ürünler çıkartmalarına yardımcı olunacak. Başarılı olanlar uygulamaya geçirilerek Eylül ayında kamuoyuyla paylaşılacak. İhtiyaç alanlarını ileten kurumsal şirketler arasında Akbank, Brisa, Enerjisa, Farplus, iyzico, Limak, P&G, Pınar Et, Turkcell ve Yemeksepeti bulunuyor. Start-up’lar, şirketlerle eşleşerek dört adet inovasyon alanı çerçevesinde hali hazırda var olan veya yeni çözümlerini geliştirecekler."