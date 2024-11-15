Enderpen’den ‘Masterline Yalıtımlı Sürme Serisi’
PVC kapı ve pencere profili üretiminin öncü firmaları arasında yer alan Enderpen, Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirdiği “Masterline Yalıtımlı Sürme Serisi” ile yalıtımda önemli bir yeniliğe imza attı.
Güneş DOĞDU SOYLU
Yeni serileri hakkında konuşan Enderpen PVC Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bülent Ercan, Ar-Ge departmanlarının sektördeki en son teknolojileri takip ederek inovatif tasarımlar ve yüksek performanslı ürünler geliştirmeyi amaçladığını dile getirdi.
Masterline serisinin, sürekli gelişim sürecinin bir sonucu olarak iç ve dış kısımlarında yer alan özel contaları sayesinde iyi derecede ses ve ısı yalıtımı sunduğunu söyleyen Mehmet Bülent Ercan, “Ar-Ge ekibimizin yaptığı yoğun testler ve optimizasyon çalışmaları bu sistemin üstün enerji verimliliğini sağlayarak çevresel etkileri azaltmasına olanak tanıdı.
156 mm kasa genişliği ve 80 mm kanat genişliği ile tasarlanan Masterline Yalıtımlı Sürme Sistemi, 3 cam uygulama imkânı sunarak enerji verimliliğini artırırken aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliği destekliyor” şeklinde konuştu.
Büyük mekanlar için panoramik görüntü
Ar-Ge çalışmalarının odak noktalarından birinin de sistemin geniş mekânlar için uygunluğunu sağlamak olduğunu belirten Mehmet Bülent Ercan, Masterline serisinin 3 bin mm genişliğe ve 2 bin 700 mm yüksekliğe kadar uygulanabildiğini, bunun büyük mekanlar için oldukça iyi bir çözüm ve panoramik görüntü imkanı sağladığını ifade etti.
Estetik ve performansı bir arada sunmaya özen gösterdiklerine dikkat çeken Ercan, Ar-Ge departmanlarının geliştirdiği sistemin, farklı aksesuar detayları ve renk seçenekleri ile her türlü mimari tarzla uyumlu hale getirildiğini belirtti. Ercan, Masterline Yalıtımlı Sürme Sisteminin, sadece yüksek performans ve işlevsellik sunmakla kalmadığını aynı zamanda estetik açıdan da modern yaşam alanlarının vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini vurguladı.
“Yeni seri, enerji tasarrufu sağlıyor”
Mehmet Bülent Ercan, üstün yalıtım özellikleri sayesinde iç mekânlarda ses ve ısı dengesini üst düzeyde şekilde koruyan bu sistemin, enerji tasarrufu sağlarken dışarıdaki olumsuz hava koşullarına karşı etkili bir savunma sunduğuna dikkat çekti.
Yüksek kaliteli ve uzun ömürlü PVC malzeme kullanımlarının, Masterline serisinin dayanıklılığını ve kullanım ömrünü artırdığını söyleyen Ercan, “Ayrıca panoramik tasarımı sayesinde doğal ışığın içeri girmesini sağlayarak yaşam alanlarınıza ferah ve aydınlık bir atmosfer katıyor” ifadelerini kullandı.
53 ülkeye ihracat
Türkiye’nin yedi bölgesinde bölge müdürlüklerinin bulunduğunu aktaran Mehmet Bülent Ercan, “Türkiye’nin yedi bölgesinde bölge müdürlüklerimizle bayilerimize yapı sektörüne ürün pazarlama hizmeti sunuyoruz. Türkiye’de 237 noktada geniş bir bayi ağımız bulunuyor” dedi. Yıllık 24 bin ton üretimlerinin yüzde 70’ini yurt dışına ihraç ettiklerini söyleyen Ercan, başta Orta Doğu olmak üzere Afrika, Hindistan, Balkan ülkelerinin ihracat yaptıkları ülkeler arasında olduğunu kaydetti.
Yurt dışında toplamda 53 noktaya ihracat yaptıkları bilgisini veren Ercan, “Avrupa pazarlarında yapılanmaya hızla devam ediyoruz. Hedefimiz, yüzde 80 ihracat rakamlarına ulaşmak ve global pazarlara açılmak. Satış kapasitemizle yerel ve evrensel pazarlarda büyümemizi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.