Enderpen’den ‘Masterline Yalıtımlı Sürme Serisi’

Güneş DOĞDU SOYLU

Yeni serileri hakkında konuşan Enderpen PVC Yö­netim Kurulu Başkanı Meh­met Bülent Ercan, Ar-Ge departmanlarının sektör­deki en son teknolojileri ta­kip ederek inovatif tasarım­lar ve yüksek performanslı ürünler geliştirmeyi amaç­ladığını dile getirdi.

Masterline serisinin, sü­rekli gelişim sürecinin bir sonucu olarak iç ve dış kı­sımlarında yer alan özel con­taları sayesinde iyi derecede ses ve ısı yalıtımı sunduğu­nu söyleyen Mehmet Bülent Ercan, “Ar-Ge ekibimizin yaptığı yoğun testler ve op­timizasyon çalışmaları bu sistemin üstün enerji verim­liliğini sağlayarak çevresel etkileri azaltmasına olanak tanıdı.

156 mm kasa genişliği ve 80 mm kanat genişliği ile tasarlanan Masterline Yalı­tımlı Sürme Sistemi, 3 cam uygulama imkânı sunarak enerji verimliliğini artırır­ken aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliği destekli­yor” şeklinde konuştu.

Büyük mekanlar için panoramik görüntü

Ar-Ge çalışmalarının odak noktalarından birinin de sistemin geniş mekânlar için uygunluğunu sağlamak olduğunu belirten Mehmet Bülent Ercan, Masterline serisinin 3 bin mm genişli­ğe ve 2 bin 700 mm yüksek­liğe kadar uygulanabildiği­ni, bunun büyük mekanlar için oldukça iyi bir çözüm ve panoramik görüntü imkanı sağladığını ifade etti.

Este­tik ve performansı bir ara­da sunmaya özen gösterdik­lerine dikkat çeken Ercan, Ar-Ge departmanlarının geliştirdiği sistemin, farklı aksesuar detayları ve renk seçenekleri ile her türlü mi­mari tarzla uyumlu hale ge­tirildiğini belirtti. Ercan, Masterline Yalıtımlı Sürme Sisteminin, sadece yüksek performans ve işlevsellik sunmakla kalmadığını aynı zamanda estetik açıdan da modern yaşam alanlarının vazgeçilmez bir parçası ha­line geldiğini vurguladı.

“Yeni seri, enerji tasarrufu sağlıyor”

Mehmet Bülent Ercan, üs­tün yalıtım özellikleri saye­sinde iç mekânlarda ses ve ısı dengesini üst düzeyde şekil­de koruyan bu sistemin, ener­ji tasarrufu sağlarken dışarı­daki olumsuz hava koşulla­rına karşı etkili bir savunma sunduğuna dikkat çekti.

Yük­sek kaliteli ve uzun ömür­lü PVC malzeme kullanım­larının, Masterline serisinin dayanıklılığını ve kullanım ömrünü artırdığını söyleyen Ercan, “Ayrıca panoramik ta­sarımı sayesinde doğal ışığın içeri girmesini sağlayarak ya­şam alanlarınıza ferah ve ay­dınlık bir atmosfer katıyor” ifadelerini kullandı.

53 ülkeye ihracat

Türkiye’nin yedi bölgesin­de bölge müdürlüklerinin bulunduğunu aktaran Meh­met Bülent Ercan, “Türki­ye’nin yedi bölgesinde bölge müdürlüklerimizle bayile­rimize yapı sektörüne ürün pazarlama hizmeti sunuyo­ruz. Türkiye’de 237 noktada geniş bir bayi ağımız bulu­nuyor” dedi. Yıllık 24 bin ton üretimlerinin yüzde 70’ini yurt dışına ihraç ettiklerini söyleyen Ercan, başta Or­ta Doğu olmak üzere Afrika, Hindistan, Balkan ülkeleri­nin ihracat yaptıkları ülke­ler arasında olduğunu kay­detti.

Yurt dışında toplamda 53 noktaya ihracat yaptıkla­rı bilgisini veren Ercan, “Av­rupa pazarlarında yapılan­maya hızla devam ediyoruz. Hedefimiz, yüzde 80 ihracat rakamlarına ulaşmak ve glo­bal pazarlara açılmak. Satış kapasitemizle yerel ve ev­rensel pazarlarda büyüme­mizi sürdürüyoruz” şeklin­de konuştu.