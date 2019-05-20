Endüstri 4.0, Reta’nın otomasyonlu sistemlerine ilgiyi artırdı

20 Mayıs 2019

Yurtiçinde Endüstri 4.0’a uyum çalışmalarının yükselmesi sayesinde otomasyonlu depolama projelerinin hız kazandığına dikkat çeken Reta Mühendislik Depo Raf Sistemleri Genel Müdürü Selin Yükselir, “Her türlü istifleme aracıyla çalışmaya olanak tanıyan, rafların ön koridorundan hızlı bir şekilde paletli ürünleri alan shuttle cihazımız sayesinde operasyon sürelerini düşürüp firmalara optimum fayda sağlıyoruz. Bu sene içinde 10’dan fazla otomasyonlu depo projesi tamamladık” dedi.

Müşterileri arasında global firmaların yanında yerli firmaların da yer aldığını belirten Yükselir, “Başta gıda firmaları olmak üzere; beyaz eşya; ambalaj ve kimya firmaları ile çalıştık. Bu sene başarıyla tamamladığımız bir başka projemizde dünyanın önde gelen firmalarından birinin 14 dönümlük lojistik deposunu kurmak oldu. Raf yüksekliği 15 metre olan depoda dar koridor raf sistemi uygulaması gerçekleştirdik” diye konuştu.

Bu yıl yurtdışı pazarlara yönlenip ihracat rakamlarını daha da artırmayı hedeflediklerini söyleyen Selin Yükselir, bu konuda şu bilgileri verdi: “Avrupa ve Kafkas ülkelerinden sonra satış ağımıza artan talep nedeniyle Kuzey Amerika’yı ve Avustralya’yı da eklemiş bulunuyoruz. Halihazırda başta Yunanistan, Norveç, Litvanya, İngiltere, Fransa, Gürcistan, Azerbaycan, Romanya, Bulgaristan, Irak olmak üzere 20’den fazla ülkeye ürün gönderiyoruz.”

2018’i tahminlerinin üzerinde ciroyla kapattı

Geçen yılın tüm imalatçılar için mevcudu koruma yılı olduğunu vurgulayan Selin Yükselir, “Biz de ciromuzda mevcudu korumayı hedeflesek de yılı öngörümüzün üzerinde ciroyla kapattık. Kuruluşumuzun 40'ıncı yılında kurumsal imajımızı güçlendirmek adına logomuzda revizyon yaptık; daha dinamik, çağdaş ve global bir görünüme kavuşmayı amaçladık” dedi.

Faaliyete 1979’da İzmir’de başladıklarını ve zamanla sektörün önde gelen firmaları arasına girdiklerini dile getiren Selin Yükselir, “İzmir kökenli bir firmayız. Fakat altı yıldır Manisa’daki 20 dönümlük tesisimizde faaliyet gösteriyoruz. Otomasyonlu raf sistemleri, palet raf sistemleri, hafif raf sistemleri, mezanin sistemler, konsol kollu raf sistemleri imal ediyoruz. Bayilik ağımız ve direkt satışlarımızla yurtiçi dahil dünyanın her bölgesine satış gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

40 yıla ulaşan deneyimleriyle sektörde söz sahibi bir firma olduklarını belirten Selin Yükselir, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kuruluşumuzun ilk yıllarından beri dünyadaki sektörel gelişim ve değişime hızlı bir şekilde yardımcı olmak amacıyla uzman mühendis kadromuzla projelendirme, imalat ve montaj hizmetleri sunuyoruz. Manisa’daki 20 bin metrekarelik üretim tesisimizle müşterilerimize ağır yük rafları, orta yük rafları, hafif yük rafları ve endüstriyel çözümler sunuyoruz. Malzemeyi makine parkımızdaki roll-form hatlarında çektikten sonra, kaynak işlemlerini robotlarla yapıyor, nanoteknoloji ile yüzey hazırlığını yaptıktan sonra epoxy polyester ile boyuyoruz. Bünyemizdeki mühendis ve teknisyen kadromuzla Türkiye’nin dört bir yanına ulaşıp, müşterilerimize en uygun çözümü sunuyoruz.”