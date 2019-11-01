Endüstriyel yalıtımla büyüyor
Türkiye yalıtım pazarında en büyük paya sahip olan İzocam, endüstriyel projelerin yalıtımında da söz sahibi olmayı sürdürüyor. Şirketin yalıtımını yaptığı projeler arasında İstanbul Havalimanı, Tüpraş Rafinerisi, Star Rafinerisi gibi dev projeler yer alıyor.
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