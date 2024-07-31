Endüstriyel yapay zeka teknolojisi IFS’in çift haneli büyümesini sağladı

Global kurumsal iş uygulamaları şirketi IFS, 31 Haziran 2024'te sona eren ilk yarıya ait finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirketin yıllık yinelenen geliri (ARR), 2023'ün ilk yarısına kıyasla yüzde 24 artış göstererek 850 Milyon Euro’nun üzerine çıkarken; şirketin cloud geliri de 2023'ün ilk yarısına göre yüzde 20 arttı. IFS Cloud'un son sürümündeki yeni endüstriyel yapay zeka yetenekleri sayesinde çift haneli büyümesini sürdüren şirketin yazılım gelirleri de toplam gelirin yüzde 82’sini temsil etmeye başladı.

Yılın ilk altı ayında IFS, yüzlerce mevcut müşterisini IFS Cloud'a yükseltmenin yanı sıra portföyüne 170'in üzerinde yeni logo ekledi. 500'den fazla müşteri, IFS’in Endüstriyel Yapay Zeka yeteneğinden yararlandı. Böylece ortalama yüzde 23,6 oranında üretkenlik artışı tespit edilirken; yıllık olarak toplamda 15 milyar dolarlık tasarruf elde edildi. Örneğin, tanınmış bir tesis yönetimi müşterisi, saha iş gücünün verimliliğini ve varlıkların çalışma süresini iyileştirmek için IFS'i tercih ederek; CO2 çıkışında yüzde 30'luk bir azalma ve üretkenlikte yüzde 10'luk bir artışla sonuçlanarak önemli bir iş değeri yarattı.

Öngörülemeyen bir ortamda çift haneli büyüyoruz

IFS CEO'su Mark Moffat finansal sonuçlara ilişkin olarak: “IFS'nin güçlü büyüme ve odaklanmış pazar liderliği konusundaki kararlılığından son derece gurur duyuyorum. Özellikle öngörülemeyen bir makroekonomik ortamda sürdürülebilir çift haneli büyümemiz, müşterilerimize olağanüstü değer sunma konusundaki kararlılığımızın bir sonucu ve bu da bizim sürekli daha iyi performans göstermemizi sağlıyor. Yıllık yinelenen gelirdeki artışımız, işimizin ilerleyişine işaret ediyor. " dedi.

Bugün yapılan yatırımların uzun vadeli başarıyı destekleyeceğini ve IFS'in sektördeki lider konumunu önümüzdeki yıllarda sağlamlaştıracağını kaydeden Moffat; “Performansımız tek seferlik bir başarı değil. Bu, yatırımcılar için sağlam temellerimizin ve güvenilirliğimizin büyük bir işareti olan uzun vadeli istikrarlı büyümemizin bir yansıması… Ardı ardına aldığımız sonuçlara bakarak büyümemizin sürdürülebilir ve güçlü bir temele dayandığını düşünüyoruz” diye konuştu.

Yapay zeka teknolojimizin farkı şekillendirilebilir olması

IFS Türkiye CEO’su Ergin Öztürk ise şirketin büyümesinde oldukça etkili olan endüstriyel yapay zeka destekli teknolojisinin, müşterilerinin faaliyet gösterdiği sektörlere özel ve son derece şekillendirilebilir olmasıyla öne çıktığını söyleyerek, “ Dünyanın dört bir yanındaki şirketler, temel iş süreçlerini optimize etmek, fiziksel varlıklarının tüm yaşam döngüsünü yönetmek ve saha servis operasyonlarının verimliliği ile etkinliğini artırmak için IFS.ai'ye güveniyor. Biz de Türkiye ‘de kurumsal iş uygulamalarına entegre endüstriel yapay zeka teknolojisini kullanarak binlerce şirketin dijital dönüşümüne katkıda bulunuyor verimliliklerinin artmasına yardımcı oluyoruz” dedi.

IFS hakkında

IFS, dünya genelinde üretim, dağıtım, servis ve bakım-onarım yapan şirketler için entegre Kurumsal İş Uygulamaları (ERP/EAM/FSM) sunar. Uzman olduğu sektörlerde hizmet verdiği şirketlerin, uçtan uca tüm ihtiyaçlarını yıllar içinde geliştirdiği uzman çözümlerle karşılamayı amaçlayan IFS, 6.500’den fazla çalışanı ve büyüyen ekosistemiyle 15.000’den fazla müşteriye hizmet vermektedir. IFS, hizmet verdiği şirketlerin dijital dönüşümün avantajlarından faydalanarak kaynaklarını en iyi şekilde kullanabilmesini ve sürdürülebilir başarılar kazanmasını hedefler.