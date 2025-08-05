Enerji devi bp’nin ikinci çeyrek kârı beklentiyi aştı

Enerji şirketi bp, bu yılın ikinci çeyreğinde piyasa beklentilerinin üzerinde bir performans sergileyerek 2 milyar 353 milyon dolar net kar açıkladı. Piyasa tahminleri şirketin 1,8 milyar dolar kar elde etmesi yönündeydi.

Şirketin finansal sonuçlarına göre, stok etkileri ve olağandışı kalemlerden arındırılmış net kar geçen yılın aynı dönemindeki 2 milyar 756 milyon dolara kıyasla düşüş gösterdi. bp’nin yılın ilk yarısındaki toplam karı ise geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 32 azalarak 3,73 milyar dolar seviyesine geriledi.

Kardaki düşüşte, sıvı yakıtlar ve gaz fiyatlarındaki gerileme ile rafineri bakım maliyetlerindeki artış etkili olurken, güçlü petrol ticareti ve müşteri tarafındaki performans bu düşüşü kısmen dengeledi.

5 büyük yeni petrol ve gaz projesini devreye alındı

bp Üst Yöneticisi Murray Auchincloss, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, ikinci çeyreğin operasyonel ve stratejik açıdan güçlü bir dönem olduğunu ve bu yıl şu ana kadar 5 büyük yeni petrol ve gaz projesini devreye aldıklarını belirtti.

Zorlu koşullara rağmen ticaret tarafında iyi performans sergilediklerini kaydeden Auchincloss, yapılanma programları kapsamında 1,7 milyar dolarlık yapısal maliyet düşüşü sağladıklarını ifade etti.

Şirket, 2027'nin sonuna kadar 2023 seviyelerine göre 4-4,5 milyar dolar maliyet azalışı hedefliyor.