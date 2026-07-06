Enerji devinden stratejik satış: Kanada'daki hisselerini devrediyor

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İngiliz enerji şirketi bp, Kanada açıklarında yer alan Bay du Nord petrol projesindeki yüzde 37,2'lik payını Equinor'a satmak üzere anlaşmaya vardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, anlaşmanın tamamlanmasıyla Equinor, bp'nin projedeki yüzde 37,2'lik hissesini devralacak. Böylece Norveçli enerji şirketi, Kanada açıklarındaki Bay du Nord projesinin tek sahibi konumuna gelecek.

bp portföyünü yeniden şekillendiriyor

Hisse satışının, bp'nin kârlılığını artırma, borcunu azaltma ve sermayesini daha yüksek getiri potansiyeli taşıyan petrol ve doğal gaz projelerine yönlendirme stratejisi kapsamında gerçekleştirileceği belirtildi.

Şirketin portföyünü yeniden şekillendirme planı doğrultusunda attığı bu adımın, kaynakların daha verimli alanlara aktarılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Finansal detaylar açıklanmadı

Anlaşmanın ekonomik koşullarına ilişkin detaylar paylaşılmazken Equinor'un Bay du Nord projesinde ilk üretimi 2031 yılında gerçekleştirmeyi planladığı bildirildi. Proje için gerekli yatırımın yaklaşık 9,8 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.