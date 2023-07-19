Enerji maliyetleri azaltılarak ürünlerde indirim yapılacak

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Gündoğdu Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Okan Gündoğdu, “Küresel nüfus oranı yükseldikçe, enerji ve üretim ihtiyacı da artıyor. Fakat mevcut enerji türleriyle bu büyümenin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi mümkün değil. Bu sebeple sürdürülebilirlik, çağımızın en önemli meselesi olarak kabul görmeli.

Biz de Göktekin Enerji ile iş birliğine imza atarak Çatı GES kurulumunu tamamladık. Kurulum gücü 1889,4 kWp olan bu sistem, yıllık 1864,948 kWh enerji üretim kapasitesine sahip. Mevcut haliyle üretim için ihtiyaç duyduğumuz enerjinin önemli kısmını buradan karşılayabiliyoruz” diye konuştu.

İşletme devamlılığı için önemli

Çatı GES sisteminin sağladığı avantajlara ilişkin konuşan Okan Gündoğdu, “Henüz hayata geçirdiğimiz bu sistemin pek çok avantajı var. Bunlardan en önemlisi elbette sürdürülebilir bir enerji kaynağı olması. İkinci olarak da elektrik faturasında tasarrufa kapı aralaması olarak gösterilebilir. Sistemin düşük bakım maliyetine sahip olması ve çevresel faydaları da oldukça önemli. Enerji alanında bağımsızlık ve enerji güvencesi de işletme devamlılığı açısından kritik bir öneme sahip” dedi.

Enerjide elde edilen tasarrufun tüketiciler için de faydası olduğuna vurgu yapan Okan Gündoğdu şöyle devam etti: “Bu sistem sayesinde enerjiden elde edeceğimiz tasarrufu fiyatlarımıza yansıtmayı planlıyoruz. Böylece tüketici de yatırımımızdan payına düşeni alacak. Bu politikayla biz de rekabet avantajı elde etmiş olacağız."