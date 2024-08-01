Enerji şirketi Shell'in karı ikinci çeyrekte yüzde 18,6 düştü ancak beklentileri aştı

Şirketin yılın ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarına göre, Shell nisan-haziran döneminde yaklaşık 6,3 milyar dolar kar elde etti.

Bu miktar, şirketin önceki çeyrekteki 7,73 milyar dolarlık karına göre yüzde 18,6 azaldı ancak analistlerin 6 milyar dolar olan beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Shell'in ikinci çeyrek karındaki azalışta, düşük fiyat ve satış seviyelerinin yanı sıra zayıf sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticareti de etkili oldu.

Şirket, gelecek üç ay için 3,5 milyar dolarlık hisse geri alımı yapacağını duyurdu.