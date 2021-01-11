"Enerji tasarrufu için çevre dostu inovatif teknolojiler şart"

Toplumların yaşam kalitesini artırmak amacıyla birçok alanda ileri teknolojili çözümler geliştiren Mitsubishi Electric, Türkiye’de de iklimlendirme, otomasyon, asansör, yürüyen merdiven, uydu ve ulaştırma bağlantılı altyapı sistemleri gibi alanlarda yüksek katma değer sağlamak için faaliyet gösteriyor.

Akıllı çözümlerle enerjiyi koruyan ve enerji üreten bir toplumun oluşmasına katkı sunan teknolojiler geliştirmek için çalıştıklarını söyleyen Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, Nisan 2021 ve sonrasındaki uzun bir döneme odaklanan yeni Çevresel Sürdürülebilirlik Vizyonları 2050 ile çevrenin korunmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Bu doğrultuda doğa ile uyum içinde yaşayan, düşük karbonlu ve geri dönüşüm odaklı bir toplum oluşturmak için kritik önem taşıyan uygulamaları hayata geçirdiklerine dikkat çeken Saraçoğlu, "Aynı zamanda, global çapta Birleşmiş Milletler tarafından 2016 ila 2030 yılları arasında ulaşılmak üzere belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda da çalışıyoruz. Bu hedeflerden ‘Ucuz ve Temiz Enerji’ yani ‘Herkes için karşılanabilir, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişimi sağlamak’ en çok yoğunlaştığımız alanlardan biri. Dünya genelinde özellikle sanayi alanında enerji kullanımının, üretim standartlarında bir düşüşe neden olmadan azaltılması gerekiyor. Ayrıca konutlar, ofisler ve kamuya açık tüm büyük projelerde de tüketilen enerjiden tasarruf edilmesi önem taşıyor. Bu doğrultuda biz de çevreyi ve doğal kaynakları korumaya yardımcı olacak teknoloji ve sistemler geliştirmeyi sürdürüyoruz.” şeklinde konuştu.

"e-F@ctory, işletmelerin çevreci üretimde bir adım önde olmalarına katkı sağlıyor"

Ürünlerin teknolojisi, güvenilirliği ve kalitesinin yanı sıra çevre duyarlılığı ve enerji verimliliği konusunda öncülük ettiklerini belirten Saraçoğlu, şunları söyledi: “Markamızın Sanayi 4.0’a yanıtı olan dijital fabrika konseptimiz e-F@ctory ile fabrikalara çok daha hızlı, verimli ve çevreci üretim imkânı tanıyoruz. Üretimde çok ciddi maliyet tasarrufu sağlayan ve yönetimden üretim katına kadar tüm fabrika katmanlarını optimize etmek için ileri teknolojileri kullanan e-F@ctory, işletmelerin hem küresel rekabette hem de çevreci üretimde bir adım önde olmalarına katkı sağlıyor. Dünyanın en derin batırma tüp tüneline sahip Marmaray gibi hayatın içindeki projelerde de yer alıyor ve enerji verimliliği alanında yüksek katma değer sunuyoruz. AVM’ler, gökdelenler ve hastaneler gibi çok yüksek oranda enerjiye ihtiyaç duyan yapılarda ise kontrollü enerji yönetim sistemi uyguluyoruz.”

"Yeni normalde çevreci ürün ve sistemler öne çıkacak"

Enerji verimliliğinin ve kesintisizliğin büyük önem taşıdığı veri merkezi soğutma alanında güvenilirlikten ödün vermeden esnek ve hızlı modüler MULTIDENSITY ürünüyle kolay işletim imkânı tanıyan soğutma sistemleri geliştirdiklerini anlatan Saraçoğlu; “Milyonlarca insan, pandemiyle birlikte uzaktan çalışmaya ve eğitim görmeye başladı. Büyük miktarlarda verinin işlendiği ve saklandığı veri merkezlerindeki soğutma işlemi, sistemlerin güvenliği için büyük önem taşırken bu işletmelerde kullanılan enerji miktarının düşük olması çevrenin korunması açısından olmazsa olmaz. Örneğin; s-MEXT hassas kontrollü klima ürünlerinde kullandığımız çevreye duyarlı, düşük küresel ısınma faktörü (GWP) değerine sahip soğutucu akışkanla sektörde ilk olmanın heyecanını yaşadık. Yeni normal döneminde artık her alanda çevreye dost ürün ve sistemlerin öne çıkacağını söyleyebiliriz.” diye konuştu.

"Klima alanında yüzde 94’e varan geri dönüşüm oranıyla dikkat çekiyoruz.”

Mitsubishi Electric’in konut, ofis ve endüstriyel iklimlendirme sistemlerinin de yüksek düzeyde enerji verimliliği sağladığına dikkat çeken Saraçoğlu, “Tüketicilerimize yapay zekâ teknolojileriyle desteklenmiş ve sistem ömrünü tamamlayana kadar çevreye dost bir yaklaşım sergileyen bir ürün yelpazesi sunuyoruz. A+++ sınıfına ulaşan Legendera klima serimiz, A+++ soğutma ve A++ ısıtma verimliliğine sahip EnviroME serisi klimalarımızla konutlarda ısıtma alışkanlıklarının değişmesini sağlarken hem ısıtma hem de soğutmada enerji tüketiminin azalmasına katkıda bulunuyoruz. Yüksek teknoloji ve düşük enerji prensibiyle hareket ediyoruz ve klima alanında yüzde 94’e varan geri dönüşüm oranıyla dikkat çekiyoruz.” dedi.

Karbondioksit salımını yüzde 30’a varan oranda azaltmayı hedefliyor

Mitsubishi Electric tarafından icat edilen ve sadece markanın kendi asansörlerinde bulunan kabin içi yüke göre asansör hızını belirleme teknolojisi sayesinde yüzde 35’e varan oranlarda enerji tasarrufu yapılabildiğini vurgulayan Saraçoğlu, bu sayede yılda yaklaşık bin 400 kilogram karbondioksit salımı azaltılmasına imkân tanıdıklarını belirtti. Enerji tasarrufuna yönelik yeni nesil teknolojiler geliştirmeye artan bir ivmeyle devam ettiklerini kaydeden Saraçoğlu, markanın 100’üncü yıldönümü olan 2021 yılı itibarıyla ürün kullanımından kaynaklanan karbondioksit salımını 2001 mali yılına kıyasla, üretimden kaynaklanan karbondioksit salımını ise 1991 mali yılına göre yüzde 30’a varan oranda azaltmayı hedeflediklerini bildirdi.

“Çevre farkındalığını kurum kültürü haline getireceğiz”

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda şirket içinde eğitimler düzenlediklerini anlatan Saraçoğlu, şöyle konuştu: “Çalışanlarımıza yönelik düzenlediğimiz Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Farkındalık Eğitimi ile günümüz ve geleceğin karar vericilerini sürdürülebilir gelecek konusunda bilgilendirmeyi ve bu anlayışı kurum kültürü haline getirmeyi hedefliyoruz. Çevre konusunda düşünerek harekete geçen bir çalışan davranışı geliştirmek ve Çevre Vizyonumuz doğrultusunda hedeflerimize ulaşmak için çalışıyoruz. Tüm dünyada pandemi döneminin çevre konusunda kaydedilen bazı hedefler üzerinde önemli etkileri olacağı öngörülüyor. Biz de bu noktada çevresel sürdürülebilirliğe daha fazla odaklanılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda Mitsubishi Electric olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerdeki enerji tüketiminin azaltılmasına yardımcı olmak ve karbon ayak izini azaltmak için hız kesmeden çalışmayı sürdüreceğiz.”