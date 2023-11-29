“Enerji tasarrufu sağlama potansiyeli bulunuyor"

Atlas Copco Kompresör Tekniği Türkiye Genel Müdürü Nuri Köse, 1950’den beri Türkiye’de hizmet veren bir şirket olduklarını söyledi. Enerji tasarrufu sağlayan çözümler geliştirerek sanayiye hizmet ettiklerini ifade eden Nuri Köse, “Madencilikten, tekstile, gıdadan ilaç sektörüne, hızlı üretime kadar sanayinin birçok alanında kompresör kullanılıyor.

Küçüklü büyüklü neredeyse tüm üreticiler kompresör kullanım ihtiyacı duyuyor. Bu nedenle Türkiye’de kompresör kullanımı, sanayideki hızlı gelişimle birlikte giderek daha fazla endüstriyi içine alacak gibi görünüyor. Üretimde bu kadar merkezde olan bir ürünün doğru seçilmesi ve doğru kullanılabilmesi; sürdürülebilir enerji verimliliği, maliyet azaltılması ve enerji tasarrufu açısından bu nedenle çok büyük bir önem taşıyor” dedi.

Kompresörleri ilk yatırım ile toplam sahip olma maliyeti arasındaki farkın oldukça belirgin olduğuna değinenen Nuri Köse, konuya şöyle açıklık getirdi: “Bir hava kompresörünün satın alma fiyatı, kullanım ömrü maliyetlerinin yalnızca yüzde 20'sini oluşturuyor. Basınçlı hava kompresörleri ise sanayide enerji giderlerinden yüzde 15-20 oranında pay alıyor.

Farklı ürün gruplarımızla müşterilerimize yüzde 60’a varan verimlilik sağlayabiliyoruz. Geliştirdiğimiz ürünler, yatırım maliyetlerini 6 ay ile 2 yıl arasında geri döndürebiliyor. Dolayısıyla küçük ya da büyük fark etmeksizin her işletme basınçlı hava sistemindeki iyileştirmelerle, ciddi enerji tasarrufu sağlayabilir.”

“Tüm proses analiz edilerek en doğru çözüm sunulmalı”

Etkin bir servis ağının önemini vurgulayan Nuri Köse, üreticiler açısından durumu şöyle açıkladı: “Sanayide sürdürülebilir enerji verimliliğinin tetikleyicisi olan kompresörlerde enerji tüketimini ve maliyetleri artıran en önemli sorunların başında orijinal olmayan yedek parça kullanımı geliyor.

Üretim hataları ve kesintilerine davetiye çıkarırken, enerji açığından iş güvenliğine kadar çok sayıda olumsuz sonuçlar doğuruyor. İkinci sorun ise tabii ki olası üretim aksaklıkları. Üretimdeki aksaklıkları minimuma indirmek maliyet tasarrufu sağlayıp verimliliği artırarak sanayinin tüm alanlarında sürdürülebilirliğin kapılarını aralıyor. Bu nedenle etkin bir servis ağı ile sadece ürün satmak değil tüm prosesi analiz ederek üreticilere en doğru çözümü sunmak gerekiyor..”

Giderek önem kazanan yeşil üretim sayesinde şirketlerde de verimlilik ve enerji maliyeti arasındaki dengenin ne kadar kritik olduğuna yönelik farkındalık oluşmaya başladığını sözlerine ekleyen Köse: “İhtiyaca yönelik kompresör seçimi yapılması, verimlilik ve maliyet tasarrufu hedeflerine ulaşılması için büyük bir önem taşıyor. Yeşil dönüşüm ve dijitalleşme eğilimleri, kompresör seçiminde maksimum üretkenlik ve güven arayışlarını artırıyor” dedi.

“Hedefimiz gereksinimlere uygun ekipman sağlamak”

Özel performans ve kanıtlanmış dayanıklılık sunan üst düzey hava ve azot basınçlandırma çözümü olan booster kompresörlerimizle; işletmeler ve operatörlere optimize edilmiş bir kurulumla büyük ölçüde artırılmış verimlilik sağlıyoruz. Hedefimiz; yüksek kaliteli üretim ve düşük maliyetler için müşterilerimizin bireysel gereksinimlerine uygun ekipman sağlamak. Bu bakış açısını merkeze alarak geliştirdiğimiz; kayış kasnak aktarma sistemi ile tahrik edilen booster serisi, nispeten yüksek basınç gerektiren her uygulama için mükemmel bir çözüm sunuyor.