Enerji verimliliğine 3,3 milyon dolarlık yatırım

Dünya genelinde 100’e ya­kın ülkeyi ihracat yapan Borsan Kablo, sürdürü­lebilir üretim ve maliyet optimi­zasyonu hedefleri doğrultusunda 2025 'te ‘enerji verimliliği ve yö­netimi’ alanında 3,3 milyon dolar düzeyinde yatırım gerçekleştiri­lecek. Şirketten yapılan açıkla­mada, Borsan Kablo, 2022 - 2024 yılları arasında da yenilenebilir enerji kullanımı, enerji verimlili­ği ve yönetimi konularında güncel döviz kuru ile 8,1 milyon doların üzerinde yatırım gerçekleştirdi. Şirketin 2022-2025 dönemi ger­çekleşen ve planlanan yenilenebi­lir enerji kullanımı, enerji verim­liliği ve yönetimi yatırım toplamı, yaklaşık 11,5 milyon dolar düze­yine ulaşıyor. 2025 yılı enerji ve­rimliliği ve yönetimi projelerinin, üretim süreçlerinde teknolojik dönüşüm, endüstriyel ısı ve izo­lasyon çözümleri ile yenilenebilir enerji kullanımı gibi üç ana baş­lıkta toplandığını ifade eden Bor­san Kablo CEO’su Arbek Akay, “Devam eden güneş enerjisi yatı­rımlarımızın yanı sıra, belirlemiş olduğumuz noktalarda iyileştir­me adımlarımızla manuel süreç­leri azaltarak üretim hatlarını da­ha akıllı ve enerji tasarruflu hale getiriyoruz” dedi.

Hem kapasite hem istihdam artacak

Akay, “2022 - 2025 döneminde 11,5 milyon dolara yaklaşan dü­zeyde yeşil enerji geçişi, enerji verimliliği ve yönetimi yatırım­larımızın yanı sıra, bu yıl mart ayı içerisinde 180 milyon dolar yatırım bedeli ile Türkiye’nin en modern ve donanımlı sanayi te­sislerinden biri olarak hayata ge­çireceğimiz Borsan Kablo Üre­tim Entegre Tesisleri’nin temel atma törenini gerçekleştirdik. Tesisin 3 yıl içerisinde üretime geçmesiyle, üretim kapasitesin­de %150 dolayında artışın yanı sıra, 400 kişilik yeni istihdam­la bölgesel ve ulusal ekonomiye katkılarımızı daha da üst seviye­ye çekeceğiz” diye konuştu.

Akay, “Böylece geçtiğimiz 3 yıldan başlayarak, önümüzdeki 3 yıla yayılacak yatırımların top­lam bedeli güncel döviz kuru ile 210 milyon dolar düzeyine yak­laşıyor. Borsan Kablo’nun küre­sel marka yolculuğu kapsamında kurum içi ve pazarlama yatırım­larımız da artan ivme ile sürü­yor” şeklinde konuştu.

Borsan Kablo, ısı yalıtımıyla enerji kaybını önleyecek

Borsan Kablo’nun 2025 yılı enerji verimliliği projelerinin, GES kapasite artırımının yanı sıra, üretim süreçlerinde teknolojik dönüşüm, endüstriyel ısı ve izolasyon çözümleri ile yenilenebilir enerji kullanımı gibi alanlara odaklandığı belirtildi. Şirket, üretimde kullanılan ekipmanları yenileyerek daha az enerji tüketen sistemlere geçiş yapmayı ve karbon salımını azaltmayı amaçlıyor. Enerji kayıplarını minimize etmek adına ısı yalıtımı ve sıcaklık kontrol sistemleri üzerine de önemli yatırımlar yapıldığı ifade edildi. Fabrikalarda izolasyon projeleri ile üretimdeki enerji tüketimi optimize edilecek ve yıllık bazda önemli düzeyde enerji tasarrufu sağlanırken, bu projeler sayesinde yalıtım sistemleri güçlendirilerek ısı kaybının önleneceği, makinelerde daha az enerji tüketimi ile daha yüksek performans elde edileceği aktarıldı. Şirket, ayrıca kapalı devre su soğutma sistemleri kurarak su tüketimini azaltmayı ve sürdürülebilir üretim hedeflerine ulaşmayı planlıyor.