Enerji verimliliğine 3,3 milyon dolarlık yatırım
2025’te ‘enerji verimliliği ve yönetimi’ alanında 3,3 milyon doları aşan bir yatırım gerçekleştireceğini duyuran Borsan Kablo’nun CEO’su Arbek Akay, 2022’den bu yana yapılan yatırımların 11,5 milyon dolara ulaştığını belirterek, “Böylece geçtiğimiz 3 yıldan başlayarak, önümüzdeki 3 yıla yayılacak yatırımların toplam bedeli güncel döviz kuru ile 210 milyon dolar düzeyine yaklaşıyor” dedi.
Dünya genelinde 100’e yakın ülkeyi ihracat yapan Borsan Kablo, sürdürülebilir üretim ve maliyet optimizasyonu hedefleri doğrultusunda 2025 'te ‘enerji verimliliği ve yönetimi’ alanında 3,3 milyon dolar düzeyinde yatırım gerçekleştirilecek. Şirketten yapılan açıklamada, Borsan Kablo, 2022 - 2024 yılları arasında da yenilenebilir enerji kullanımı, enerji verimliliği ve yönetimi konularında güncel döviz kuru ile 8,1 milyon doların üzerinde yatırım gerçekleştirdi. Şirketin 2022-2025 dönemi gerçekleşen ve planlanan yenilenebilir enerji kullanımı, enerji verimliliği ve yönetimi yatırım toplamı, yaklaşık 11,5 milyon dolar düzeyine ulaşıyor. 2025 yılı enerji verimliliği ve yönetimi projelerinin, üretim süreçlerinde teknolojik dönüşüm, endüstriyel ısı ve izolasyon çözümleri ile yenilenebilir enerji kullanımı gibi üç ana başlıkta toplandığını ifade eden Borsan Kablo CEO’su Arbek Akay, “Devam eden güneş enerjisi yatırımlarımızın yanı sıra, belirlemiş olduğumuz noktalarda iyileştirme adımlarımızla manuel süreçleri azaltarak üretim hatlarını daha akıllı ve enerji tasarruflu hale getiriyoruz” dedi.
Hem kapasite hem istihdam artacak
Akay, “2022 - 2025 döneminde 11,5 milyon dolara yaklaşan düzeyde yeşil enerji geçişi, enerji verimliliği ve yönetimi yatırımlarımızın yanı sıra, bu yıl mart ayı içerisinde 180 milyon dolar yatırım bedeli ile Türkiye’nin en modern ve donanımlı sanayi tesislerinden biri olarak hayata geçireceğimiz Borsan Kablo Üretim Entegre Tesisleri’nin temel atma törenini gerçekleştirdik. Tesisin 3 yıl içerisinde üretime geçmesiyle, üretim kapasitesinde %150 dolayında artışın yanı sıra, 400 kişilik yeni istihdamla bölgesel ve ulusal ekonomiye katkılarımızı daha da üst seviyeye çekeceğiz” diye konuştu.
Akay, “Böylece geçtiğimiz 3 yıldan başlayarak, önümüzdeki 3 yıla yayılacak yatırımların toplam bedeli güncel döviz kuru ile 210 milyon dolar düzeyine yaklaşıyor. Borsan Kablo’nun küresel marka yolculuğu kapsamında kurum içi ve pazarlama yatırımlarımız da artan ivme ile sürüyor” şeklinde konuştu.
Borsan Kablo, ısı yalıtımıyla enerji kaybını önleyecek
Borsan Kablo’nun 2025 yılı enerji verimliliği projelerinin, GES kapasite artırımının yanı sıra, üretim süreçlerinde teknolojik dönüşüm, endüstriyel ısı ve izolasyon çözümleri ile yenilenebilir enerji kullanımı gibi alanlara odaklandığı belirtildi. Şirket, üretimde kullanılan ekipmanları yenileyerek daha az enerji tüketen sistemlere geçiş yapmayı ve karbon salımını azaltmayı amaçlıyor. Enerji kayıplarını minimize etmek adına ısı yalıtımı ve sıcaklık kontrol sistemleri üzerine de önemli yatırımlar yapıldığı ifade edildi. Fabrikalarda izolasyon projeleri ile üretimdeki enerji tüketimi optimize edilecek ve yıllık bazda önemli düzeyde enerji tasarrufu sağlanırken, bu projeler sayesinde yalıtım sistemleri güçlendirilerek ısı kaybının önleneceği, makinelerde daha az enerji tüketimi ile daha yüksek performans elde edileceği aktarıldı. Şirket, ayrıca kapalı devre su soğutma sistemleri kurarak su tüketimini azaltmayı ve sürdürülebilir üretim hedeflerine ulaşmayı planlıyor.