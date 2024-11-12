Enerji yönetimi platformu Billgy, enerji danışmanlığı deneyimini dijitale taşıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından Son Kaynak Tedarik Tarifesi limitlerinde yapılan güncellemenin elektrik faturası bedellerine Ocak 2025’ten itibaren yansıması beklenirken, özellikle endüstriyel ve ticari işletmelerin gider kalemleri arasında öne çıkan yüksek enerji maliyetlerini optimize etmenin dijital yöntemi geliştirildi.

Enerji danışmanlığı alanında uzun yıllara dayanan uzmanlığa sahip yetkin bir ekibin bilgi birikimini dijital çözümlerle bir araya getirerek oluşturulmuş, yenilikçi ve yapay zeka destekli bir platform olan Billgy, “her şey için tech ekran” mottosuyla enerji yönetimi ve analiz süreçlerini tek bir ekran üzerinden yönetme olanağı sunuyor.

Platforma ilişkin ayrıntıları paylaşan Billgy Kurucu Ortağı ve Enerji Danışmanı Fetih Evren Şahin, “Enerji danışmanlığı; izleme denetim, düzenleme ve kontrol mekanizmaları kullanarak karmaşık enerji süreçlerini tüketici adına takip etme, maliyet ve tüketimleri optimize etme, çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine uyum sağlama gibi amaçlarla yürütülen bir uzmanlık. Billgy, enerji danışmanlığı pratiklerini dijital bir platform aracılığıyla sunarak, geleneksel enerji danışmanlığı süreçlerini modernleştiriyor” dedi.

Karmaşık enerji yönetimi süreçleri Billgy ile tek bir ekranda

Endüstriyel ve ticari işletmelerin enerji yönetim süreçlerini merkezi ve kullanıcı dostu bir ekranda toplamayı vaat eden Billgy, Türkiye'de enerji yönetiminde dijitalin gücüyle işletmelerin enerji tüketimlerini optimize etme yolunda yenilikçi bir platform olarak öne çıkıyor. Enerji tüketimine dair izleme ve denetim analizlerine tek bir ekrandan, kullanıcı dostu bir arayüzle erişme olanağı sunan Billgy; tüketicilerin enerji tüketim kalıplarını analiz yoluyla eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürerek operasyonel verimliliği artırmayı vaat ediyor.

Çeşitli sektörlere göre değişiklik gösterse de enerji verimliliğiyle tüketim maliyetlerini potansiyel olarak %10 ila 30 iyileştirme olanağı olduğunu vurgulayan Fetih Evren Şahin, “Enerji yönetimi temelde verimliliği artırmak için yapılır ve uzmanlar tarafından bu konuda hayata geçirilecek tüm iyileştirmeler, enerji yoğunluğunu ve karbon ayak izini azaltıcı sonuç doğurur. Billgy, işletmeler için enerji verimliliğine giden yolu açarak, işletmelerin tercih ve yaklaşımlarına bağlı olarak bu potansiyeli açığa çıkarma fırsatı sunuyor. Tüketim verilerini toplama, analiz etme ve raporlama gibi geleneksel enerji yönetimi süreçlerini yapay zeka desteğiyle otomatikleştiren Billgy, yapay zeka entegrasyonunu sürekli artırarak her ölçekten işletmenin etkin enerji yönetimi yapabilmesi için son teknolojileri etkinleştiriyor. Etkin enerji yönetimi, enerji maliyeti optimizasyonunu ve sürdürülebilirlik hedeflerine desteği beraberinde getiriyor” diye konuştu.

Tekstil, plastik, AVM, otel gibi tüketimi yoğun sektörler odakta

“Artık bilgi net!” sloganıyla geliştirdikleri platformun enerji danışmanlığında edinilen deneyimi dijitalleştirerek daha erişilebilir ve sürdürülebilir çözümlere dönüştürme motivasyonunu taşıdığını belirten Billgy Kurucu Ortağı Fetih Evren Şahin, “Billgy ilk etapta tekstil, plastik, otelcilik, AVM, iş merkezleri gibi büyük ölçekli enerji faturası ödeyen; İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Manisa gibi sanayi yoğun bölgelerde hizmet veren işletmeleri hedefliyor. Enerji danışmanlarını izleme ve denetime ilişkin gerçek zamanlı analizlerle güçlendiren Billgy, işletmelerin farklı departmanlarının enerji konusundaki görevlerini takip edebilmelerine olanak sağlıyor. Herkes tarafından anlaşılması zor olan bilgileri kullanıcılara anlaşılabilir bir biçimde tek ekranda sunan Billgy, çeşitli uyarı ve bildirimlerle beklenmeyen maliyetleri önleme olanağı sunarken, tüketicilerin enerji hedefleri doğrultusunda geleceğe yönelik kararlar alması için de yön veriyor. Üstelik Billgy, sadece tüketim değil, üretim noktaları için de kapsamlı analiz ve incelemeler içeriyor” ifadelerini kullandı.

Bulut tabanlı platformun abonelik modeliyle hizmet verdiğini belirten Fetih Evren Şahin, “Maliyet, Enerji Yönetimi ve Sürdürülebilirlik gibi farklı abonelik modelleri, işletmelerin enerji danışmanlığı ve enerji yönetimi süreçlerindeki farklılaşan talep ve ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Müşterilere reaktif takip hizmeti, çift terim tarife yönetimi danışmanlığı, tedarik danışmanlığı gibi hizmetleri de içeren bu paketler düşük maliyetlerle operasyonel verimliliği artırıyor. Çalışanlar kendi iş süreçlerine odaklanıyor, danışmana bağımlılık ortadan kalkıyor” dedi.

“Enerjiye yapılan yatırımlar her zaman geri döner”

Enerji maliyetlerinin arttığı dönemlerde, enerji odaklı yatırım getirilerinin elde edilme sürelerinin de kısaldığını vurgulayan Billgy Kurucu Ortağı ve Enerji Danışmanı Fetih Evren Şahin, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Enerjiye yapılan yatırımlar her zaman geri döner. İngilizcede 'bill (fatura)' ve 'energy (enerji)' kelimelerinden türetilen ismiyle Billgy, işletmelerin enerji dünyasını 360 derece takip edebileceği bir merkez oluşturma hedefiyle ortaya çıktı. Kurumsal müşteriler için geliştirilmesi planlanan yeni özelliklerle günden güne işletmelere enerji görünümlerine daha kapsamlı bir bakış sunma fırsatı veren Billgy, enerji yoğunluğu yüksek işletmelerin ardından, yüksek tüketimli kullanıcılardan başlayarak hizmetlerini geniş kitlelere, sonunda da bireysel tüketicilere ulaştırmayı hedefliyor. Enerji piyasasındaki gelişmeleri, mevzuatla ilişkili sınırları ve sektörel değişimleri yakından takip eden Billgy, kurucularının bilgi birikimi ve teknolojiye bağlılıkları sayesinde işletmelerin enerji yönetimi süreçlerine şeffaflık, bilgiye dayalı karar alma ve optimizasyon getiriyor.”