“Enerjideki megatrendleri en iyi okuyan ülkelerdeniz”

Yıldırım, “Türk enerji şirketleri yenilenebilir alanında edindikleri benzersiz deneyimlerle artık sınırları aşmalı ve bunu yapıyorlar da. Bu ülkemiz ve geleceğimiz adına son derece gurur verici bir durum” dedi.

Günümüzde Sanko Enerji’nin tamamı rüzgâr, hidro, jeotermal ve hibrit güneş enerji santrallerinden oluşan toplam 1.000 MW’lık kurulu gücü olduğunu kaydeden Yıldırım, önümüzdeki 10 yılda yine yalnızca yenilenebilir enerji yatırımlarıyla kurulu gücü 2 bin MW’a çıkarma hedefini paylaştı.

Bugüne kadar 1,7 milyar dolar yatırımla 16 yenilenebilir enerji santrali inşa ettiklerini ekleyen Hakan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: “Bugünden 2033 yılına kadar portföyümüzü büyük bölümü mevcut santrallerimizdeki hibrit bazlı kapasite artışlarından, geri kalanı da depolamalı rüzgâr ve güneş santrallerinden olmak üzere yine yenilenebilir odağında 1.000 MW daha genişleteceğiz. Sanko Enerji olarak ülke kurulu gücümüzün yaklaşık 100’de birini temsil ettiğimiz düşünülürse ülkemizin kurulu gücünün 2033’te 200 bin MW civarında olacağını, bunun üçte ikisinin de yenilenebilir enerji santrallerinden oluşacağını söyleyebiliriz