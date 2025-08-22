Enerjinin AVM’sinde uçtan uca çözümler tek noktada

Recep ŞENYURT

Beta Enerji’nin 130 mil­yon dolarlık yatırım­la hayata geçirdiği Av­rupa’nın tek çatı altındaki en büyük enerji ve teknoloji üs­sü “Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü”nde üretim başla­dı. Beta Enerji Yönetim Kuru­lu Üyesi Hakkı Mert Dağsu­yu, “Adana’da kurduğumuz bu kampüs, dünyanın enerji ge­leceği için umut, ülkemiz için gurur kaynağı, bizim için ise Şampiyonlar Ligi’nde sahne almak” dedi.

Yarım asırlık tecrübeyle büyüyor

Beta Enerji’nin hikâyesi, Yönetim Kurulu Başkanı Sa­bit Dağsuyu’nun 1977’de An­kara Devlet Mühendisliği Yüksek Okulu’ndan (şimdiki Gazi Üniversitesi) mezun ol­masıyla başlayan 48 yıllık bir tecrübeye dayanıyor. İkinci nesil olarak 2000’li yıllardan itibaren yönetimde aktif rol alan Hakkı Mert Dağsuyu, bu yeni kampüsü sadece şirke­ti büyütmek için değil, Türki­ye’deki aile şirketlerinin orta­lama 34 yıllık ömrüne meydan okuyarak, üçüncü ve dördün­cü nesillere aktarılacak kalıcı bir miras olarak gördüklerini ifade etti.

Yeni kampüs, Beta Ener­ji’nin üretim alanını önceki 63 bin 680 metrekareden 178 bin 835 metrekareye çıkararak büyük bir genişleme sağ­ladı. Yaklaşık 120 bin met­rekarelik alana sahip olan kampüs, 17 futbol saha­sı veya 160 bin kişilik bir konser alanı büyüklüğüne eşdeğer.

Bu kampüs, sadece büyüklüğüyle değil, sunduğu ürün ve hizmet çeşitliliğiyle de dikkat çekiyor. Beta Enerji, “Enerjinin AVM’si” olarak ta­nımladığı tesislerinde müşte­rilerine tasarım, üretim, test ve satış sonrası destek dâhil tüm çözümleri ve ürünleri tek bir noktadan sunuyor. Daha uygun maliyetlerle çözümler sunulan merkezde, operas­yonel süreçlerin de tek elden yürütülmesiyle daha hızlı ve güvenli bir sistem sağlanıyor. Kampüste; güç transforma­törleri, yağlı tip dağıtım trans­formatörleri, kuru tip trans­formatörler, beton köşkler ve yüksek gerilim anahtarlama ürünleri üretiliyor.

Kapasite katlandı, hedef dünya devi olmak

Yeni kampüsle birlikte Be­ta Enerji’nin üretim kapasi­tesinde büyük artışlar yaşa­nacak. Dağıtım transforma­törlerinde 5 kata kadar, güç transformatörlerinde ise 25 kata kadar kapasite artışı he­defleniyor. Kampüs, özellikle 1250 MVA, 800 kV güçlerde yaklaşık 500 tonluk güç trans­formatörleri üretecek. Bu dev transformatörlerin üretimi için mevcut vinçlere ek olarak iki adet 250 tonluk vinç enteg­re edildi. Ayrıca kampüs bün­yesinde yaklaşık 5.000 metre­kare alana sahip, Avrupa’nın en büyük güç transformatör­leri test laboratuvarı (Faraday Kafesi) inşa edildi.

İstihdamda büyük artış ve insan kaynağı yatırımı

Beta Enerji çatısı altında 600’den fazla çalışan bulunu­yor. Yeni kampüsün tam ka­pasiteye ulaşmasıyla bu sa­yı 1.200’e yükselecek. Şirket, mühendislikten üretime, Ar- Ge’den test merkezlerine ve satış sonrası hizmetlere ka­dar geniş bir alanda istihdam yaratıyor. İnsan kaynağına ya­tırımın sürdürülebilirliğine inanan Beta Enerji, üniversi­teler, odalar ve STK'larla iş­birliği içinde Beta Akademi’yi kurarak genç yetenekleri sek­töre kazandırarak kendi insan kaynağını yetiştiriyor.

240 milyon dolar ihracat, 100 ülke hedefi

2024 yılı itibarıyla ürünle­rinin yarısından fazlasını ih­raç ettiklerini, yeni kampüs­le ihracat oranını yüzde 75’le­re çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Dağsuyu, şu anda ih­racatın büyük kısmını güç ve dağıtım transformatörlerinin oluşturduğunu, 2025 yılı iti­barıyla dünyanın 6 kıtasında 80’den fazla ülkeye ulaşan Beta Enerji için Avrupa, Orta Asya ve ABD’nin stratejik önemde ol­duğunu aktardı. Dağ­suyu, şirketin

Alman­ya, Birleşik Krallık, Orta As­ya ve Ukrayna gibi bölgelerde yeni iş birlikleri geliştirerek satış ağını güçlendirdiğini, ye­ni ürün gamındaki yüksek ge­rilim anahtarlama ürünleri­nin de enerji arz güvenliğini sağlayan kritik ve tamamlayı­cı çözümler olarak mevcut ve yeni müşterilerden talep gör­düğünü aktardı.

Beta Enerji, kampüs tam ka­pasiteye ulaştığında; 420 mil­yon dolar ciro, 240 milyon do­lar ihracat ve 100’den fazla ül­keye satış hedefliyor. Hakkı Mert Dağsuyu, “2024’te dahil olduğumuz Turquality mar­ka destek programı, ihracat­ta markalaşmamız için bize büyük katkı sağlıyor.

Böyle­ce özellikle Avrupa kıtasında­ki marka bilinirliği çalışmala­rımıza hız kazandırdık. Bu kı­taya özellikle önem veriyoruz çünkü biliyoruz ki, AB 2050 yılı sürdürülebilirlik hedef­lerine ulaşabilmek amacıyla her yıl 67 milyar euro yatırım yapacak bu da yılda yaklaşık 172.000 transformatör de­mek. Bu talebi karşılayan ön­cü markalardan biri olmak için bu tesis yatırımında bulunduk. Bizler, bu talebin olabileceğini 2022 yılında öngördük” dedi.

Enerjiye talep artıyor, transformatör pazarı büyüyor

Enerji talebinin 2030’a kadar hızla büyüyeceğini, 2050’ye kadar dengeli bir artışla süreceğini aktaran Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Mert Dağsuyu, bu dönüşümde transformatörlerin, alternatifi olmayan stratejik bir teknoloji ürünü olarak öne çıktığını anımsattı.

Elektrikli araçlar ve şarj altyapısının hızlı yükselişi, sanayileşme ve dijitalleşme, iklim politikaları, jeopolitik krizler ile nüfus artışı ve kentleşmenin transformatör talebini artıran başlıca küresel faktörler olduğunu anımsatan Dağsuyu, Türkiye özelinde 2 milyar dolarlık transformatör pazar büyüklüğü ve dağıtım şirketlerinin yıllık ortalama 46 milyar TL’lik yatırımının sektörün güçlü dinamiklerini oluşturduğunu vurguladı. Dağsuyu, “Dünya transformatör pazarının ise 2030 yılında 110 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Beta Enerji artan kapasitesi ve genişleyen ürün gamıyla bu küresel enerji dönüşümünde yön veren oyuncular arasında yerini aldı” dedi.

Bu arada, Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü’nde çalışanlar için de 20.000 metrekarelik bir yaşam alanı planlandı. Kampüste konaklama tesisi, spor alanları, sinema salonu, kütüphane ve kafeteryalar yer alıyor. Hakkı Mert Dağsuyu, çalışanların mutlu oldukça işlerinin de güçleneceğine inandıklarını söyledi. LEED Gümüş Sertifikalı, çevre dostu bir yaklaşımla tasarlanan kampüs, çatılarındaki güneş panelleri, atık su yönetimi ve akıllı şebeke altyapısıyla dikkat çekiyor.