Enerjinin AVM’sinde uçtan uca çözümler tek noktada
Beta Enerji, “Avrupa’nın En Büyük Enerji ve Teknoloji Kampüsü”nde üretime başladı. “Enerjinin AVM’si” olarak tanımlanan ve 130 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen tesis 17 futbol sahası büyüklüğünde. Tesiste müşterilere tasarım, üretim, test ve satış sonrası destek dâhil tüm çözümler ve ürünler tek bir noktadan sunuluyor.
Recep ŞENYURT
Beta Enerji’nin 130 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği Avrupa’nın tek çatı altındaki en büyük enerji ve teknoloji üssü “Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü”nde üretim başladı. Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Mert Dağsuyu, “Adana’da kurduğumuz bu kampüs, dünyanın enerji geleceği için umut, ülkemiz için gurur kaynağı, bizim için ise Şampiyonlar Ligi’nde sahne almak” dedi.
Yarım asırlık tecrübeyle büyüyor
Beta Enerji’nin hikâyesi, Yönetim Kurulu Başkanı Sabit Dağsuyu’nun 1977’de Ankara Devlet Mühendisliği Yüksek Okulu’ndan (şimdiki Gazi Üniversitesi) mezun olmasıyla başlayan 48 yıllık bir tecrübeye dayanıyor. İkinci nesil olarak 2000’li yıllardan itibaren yönetimde aktif rol alan Hakkı Mert Dağsuyu, bu yeni kampüsü sadece şirketi büyütmek için değil, Türkiye’deki aile şirketlerinin ortalama 34 yıllık ömrüne meydan okuyarak, üçüncü ve dördüncü nesillere aktarılacak kalıcı bir miras olarak gördüklerini ifade etti.
Yeni kampüs, Beta Enerji’nin üretim alanını önceki 63 bin 680 metrekareden 178 bin 835 metrekareye çıkararak büyük bir genişleme sağladı. Yaklaşık 120 bin metrekarelik alana sahip olan kampüs, 17 futbol sahası veya 160 bin kişilik bir konser alanı büyüklüğüne eşdeğer.
Bu kampüs, sadece büyüklüğüyle değil, sunduğu ürün ve hizmet çeşitliliğiyle de dikkat çekiyor. Beta Enerji, “Enerjinin AVM’si” olarak tanımladığı tesislerinde müşterilerine tasarım, üretim, test ve satış sonrası destek dâhil tüm çözümleri ve ürünleri tek bir noktadan sunuyor. Daha uygun maliyetlerle çözümler sunulan merkezde, operasyonel süreçlerin de tek elden yürütülmesiyle daha hızlı ve güvenli bir sistem sağlanıyor. Kampüste; güç transformatörleri, yağlı tip dağıtım transformatörleri, kuru tip transformatörler, beton köşkler ve yüksek gerilim anahtarlama ürünleri üretiliyor.
Kapasite katlandı, hedef dünya devi olmak
Yeni kampüsle birlikte Beta Enerji’nin üretim kapasitesinde büyük artışlar yaşanacak. Dağıtım transformatörlerinde 5 kata kadar, güç transformatörlerinde ise 25 kata kadar kapasite artışı hedefleniyor. Kampüs, özellikle 1250 MVA, 800 kV güçlerde yaklaşık 500 tonluk güç transformatörleri üretecek. Bu dev transformatörlerin üretimi için mevcut vinçlere ek olarak iki adet 250 tonluk vinç entegre edildi. Ayrıca kampüs bünyesinde yaklaşık 5.000 metrekare alana sahip, Avrupa’nın en büyük güç transformatörleri test laboratuvarı (Faraday Kafesi) inşa edildi.
İstihdamda büyük artış ve insan kaynağı yatırımı
Beta Enerji çatısı altında 600’den fazla çalışan bulunuyor. Yeni kampüsün tam kapasiteye ulaşmasıyla bu sayı 1.200’e yükselecek. Şirket, mühendislikten üretime, Ar- Ge’den test merkezlerine ve satış sonrası hizmetlere kadar geniş bir alanda istihdam yaratıyor. İnsan kaynağına yatırımın sürdürülebilirliğine inanan Beta Enerji, üniversiteler, odalar ve STK'larla işbirliği içinde Beta Akademi’yi kurarak genç yetenekleri sektöre kazandırarak kendi insan kaynağını yetiştiriyor.
240 milyon dolar ihracat, 100 ülke hedefi
2024 yılı itibarıyla ürünlerinin yarısından fazlasını ihraç ettiklerini, yeni kampüsle ihracat oranını yüzde 75’lere çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Dağsuyu, şu anda ihracatın büyük kısmını güç ve dağıtım transformatörlerinin oluşturduğunu, 2025 yılı itibarıyla dünyanın 6 kıtasında 80’den fazla ülkeye ulaşan Beta Enerji için Avrupa, Orta Asya ve ABD’nin stratejik önemde olduğunu aktardı. Dağsuyu, şirketin
Almanya, Birleşik Krallık, Orta Asya ve Ukrayna gibi bölgelerde yeni iş birlikleri geliştirerek satış ağını güçlendirdiğini, yeni ürün gamındaki yüksek gerilim anahtarlama ürünlerinin de enerji arz güvenliğini sağlayan kritik ve tamamlayıcı çözümler olarak mevcut ve yeni müşterilerden talep gördüğünü aktardı.
Beta Enerji, kampüs tam kapasiteye ulaştığında; 420 milyon dolar ciro, 240 milyon dolar ihracat ve 100’den fazla ülkeye satış hedefliyor. Hakkı Mert Dağsuyu, “2024’te dahil olduğumuz Turquality marka destek programı, ihracatta markalaşmamız için bize büyük katkı sağlıyor.
Böylece özellikle Avrupa kıtasındaki marka bilinirliği çalışmalarımıza hız kazandırdık. Bu kıtaya özellikle önem veriyoruz çünkü biliyoruz ki, AB 2050 yılı sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşabilmek amacıyla her yıl 67 milyar euro yatırım yapacak bu da yılda yaklaşık 172.000 transformatör demek. Bu talebi karşılayan öncü markalardan biri olmak için bu tesis yatırımında bulunduk. Bizler, bu talebin olabileceğini 2022 yılında öngördük” dedi.
Enerjiye talep artıyor, transformatör pazarı büyüyor
Enerji talebinin 2030’a kadar hızla büyüyeceğini, 2050’ye kadar dengeli bir artışla süreceğini aktaran Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Mert Dağsuyu, bu dönüşümde transformatörlerin, alternatifi olmayan stratejik bir teknoloji ürünü olarak öne çıktığını anımsattı.
Elektrikli araçlar ve şarj altyapısının hızlı yükselişi, sanayileşme ve dijitalleşme, iklim politikaları, jeopolitik krizler ile nüfus artışı ve kentleşmenin transformatör talebini artıran başlıca küresel faktörler olduğunu anımsatan Dağsuyu, Türkiye özelinde 2 milyar dolarlık transformatör pazar büyüklüğü ve dağıtım şirketlerinin yıllık ortalama 46 milyar TL’lik yatırımının sektörün güçlü dinamiklerini oluşturduğunu vurguladı. Dağsuyu, “Dünya transformatör pazarının ise 2030 yılında 110 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Beta Enerji artan kapasitesi ve genişleyen ürün gamıyla bu küresel enerji dönüşümünde yön veren oyuncular arasında yerini aldı” dedi.
Bu arada, Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü’nde çalışanlar için de 20.000 metrekarelik bir yaşam alanı planlandı. Kampüste konaklama tesisi, spor alanları, sinema salonu, kütüphane ve kafeteryalar yer alıyor. Hakkı Mert Dağsuyu, çalışanların mutlu oldukça işlerinin de güçleneceğine inandıklarını söyledi. LEED Gümüş Sertifikalı, çevre dostu bir yaklaşımla tasarlanan kampüs, çatılarındaki güneş panelleri, atık su yönetimi ve akıllı şebeke altyapısıyla dikkat çekiyor.