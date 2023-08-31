Enerji’nin geleceğine Eksim desteği

106 girişim arasından seçilen 7 ekip; enerji dağıtım yönetimi, enerji dağıtım teknolojileri, dijital çözümler, enerji tedariki ve enerji lojistiği gibi alanlardaki yenilikçi teknolojilerini, girişim ekosistemi ve sektör temsilcilerinin katılımıyla Eksim Pulse DemoDay etkinliğinde anlattı.

Dört ay boyunca eğitim ve mentorluk süreçlerinden geçen Eksim Pulse mezunları, toplam 700 bin TL nakit desteği kazanırken mentorluk ve eğitim programlarıyla projelerini geliştirme ve Eksim Ventures’tan yatırım alma fırsatı yakaladı Eksim Holding Teknoloji, Ar-Ge ve İş Geliştirme Başkanı Uğur Mutluhan Oruncak, “İlk programımız enerji sektörüne yönelik projelere odaklandı.

Bu kapsamda Eksim Holding olarak üstlendiğimiz yenilenebilir enerji misyonuna katkı sunan ve sürdürülebilir geleceğe yön vereceğine inandığımız projelerin ekiplerini, dört ay boyunca teorik eğitimler, mentorluk, ofis imkânı ve nakit ödüller ile destekledik. Eksim Holding olarak yerli girişim ekosistemini yatırımlarımızla desteklemeyi sürdüreceğiz” dedi.

Eksim Pulse Yöneticisi Kürşad Karadaş da yaptığı konuşmada geleceğin yenilikçi enerji çözümlerini kapsayan projeleri, DemoDay etkinliği altında girişim ekosistemine sunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Programı destekleyen Dicle Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Şeref Korhan ise ”Yenilikçi çalışmalara katkı sunmak için Ar-Ge merkezimizde ulusal ve uluslararası çalışmalara imza atıyoruz" diye konuştu.