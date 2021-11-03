Enerjisa, 9 ayda şebekeye 2 milyar 78 milyon lira yatırdı

Enerjisa Enerji, 30 Eylül itibarıyla mali tablolarını açıkladı. Buna göre, baz alınan net kar, yılının 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 büyüyerek 1 milyar 597 milyon liraya ulaştı. Enerjisa Enerji'nin şebeke yatırımları aynı dönemde yüzde 60 artarak 2 milyar 78 milyon liraya çıktı. Konsolide faaliyet gelirleri ise yıllık bazda yüzde 23 büyüyerek 5 milyar 154 milyon liraya ulaştı.

Enerjisa Enerji, dokuz aylık performans ve dördüncü çeyrek beklentilerini yansıtacak şekilde 2021 hedeflerinin bazılarını revize etti. Yeni hedeflerde faaliyet gelirlerinde yüzde 18-20 büyüme ve faiz ve vergi sonrası serbest nakit akışının 1,5 -1,8 milyar lira arasında olması yer alıyor.

Enerjisa Enerji Mali İşler Direktörü (CFO) Michael Moser, sağlam risk yönetimi süreçleri, güçlü bilanço ve hızlanan yatırımlar sayesinde şirket performansının yıldan yıla iyileşmeye devam ettiğini belirterek, "Yılın ilk dokuz ayında sağlam bir kar büyümesi ve nakit artışında güçlü bir büyüme yakaladık. Bilançomuz son derece sağlıklı. Korunmasız kur pozisyonumuz bulunmamakta. Finansal net borcun son on iki ay faaliyet gelirlerine oranı 2020 Eylül'de 1,9 kat iken, Eylül 2021'de 1,5 kata düştü." ifadelerini kullandı.