Enerjisa Dağıtım'da üst düzey atama

Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ ile 14 ilde 21 milyonu aşkın tüketiciye elektrik dağıtım hizmeti veren Enerjisa Dağıtım Şirketlerinin Genel Müdürlüğüne şirketin Saha Operasyonları Grup Direktörlüğünü yürüten Özsürekci atandı. Özsürekci, 1 Temmuz'da genel müdürlük görevini Süleyman Samsa'dan devralacak.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden 2002'de mezun olan ve 2008'de aynı bölümde yüksek lisansını tamamlayan Özsürekci, 2003'te Başkent EDAŞ'a katıldığı günden bu yana şirkette farklı yönetim pozisyonlarında görev aldı.

Atamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar, “Ülkemizin farklı coğrafyalarında yeri geldiğinde yangın, sel ve yoğun kar gibi afetlerde dahi kaliteli ve kesintisiz enerji için faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketlerimiz yeni dönemde de hem sektöründeki liderliğine hem de hizmet bölgelerindeki aralıksız yatırım, bakım ve arıza onarım çalışmalarına devam edecektir. Dağıtım birimimizde Genel Müdürlük görevini 2 yılı aşkın süredir yürüten Süleyman Samsa'ya tüm katkıları için teşekkür ediyor, Oğuzhan Özsürekci'ye de yeni görevinde başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.