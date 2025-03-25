Enerjisa Enerji 2024'ü değerlendirdi 2025 hedeflerini ele aldı

Enerjisa Enerji'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler toplantıda 2024 yılını değerlendirdi ve 2025 yılına dair açıklamalarda bulundu.

Enerjisa Enerji, 2024 finansal sonuçlarını paylaşarak mali hedeflerine ulaştığını duyurdu. Enflasyona endeksli faaliyet gelirini 2,3 milyar lira artırarak 41,2 milyar liraya çıkardı. Genel kurulda brüt 2,87 lira kâr payı dağıtımı onaylandı, ödemeler 21 Nisan 2025'te başlayacak.

Sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik adımlar

Şirketin operasyonel kârlılığı enflasyonun üzerinde artarken, enerji şebekesi modernizasyonu öne çıktı. E-mobilite ve yeşil enerji yatırımlarıyla 81 ilde 2 bin 600 şarj soketine ulaşıldı, güneş enerjisi kapasitesi 3,5 kat artarak 102,4 megavat pike çıktı.

Sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında, 2030'a kadar kapsam 1 ve 2 emisyonlarında yüzde 30, kapsam 3'te yüzde 40 azalma hedefleniyor. AA'da yer alan habere göre, 2025'te yatırım harcamalarının 21-24 milyar lira, faaliyet gelirlerinin 52-57 milyar lira aralığında olması beklenirken, şirketin yatırım stratejilerini genişletme ve enerji dönüşümüne katkı sağlama planı sürüyor.

Sürdürülebilir ve yenilikçi yatırımlar

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler, toplantıda yaptığı konuşmada, "Türkiye’nin büyüme hedeflerine uyumlu, sürdürülebilir ve yenilikçi yatırımlarla ülkemizin enerji dönüşümüne liderlik ediyoruz. Dağıtım tarafında yaptığımız altyapı yatırımlarıyla geleceğin dayanıklı ve akıllı şebekelerini inşa ederken; perakende tarafındaki rekabetçi yapımız ve yüksek müşteri memnuniyetiyle milyonlarca kişiye kesintisiz, güvenilir hizmet sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Zaimler ayrıca, müşteri çözümleri alanında, bireylerin ve işletmelerin kendi enerjilerini üretmelerine, daha verimli ve çevreci kullanmalarına imkan tanıdıklarını ve e-mobilite yatırımlarıyla da bu dönüşümün önemli bir parçası olan Eşarj markasıyla Türkiye'nin dört bir yanında elektrikli araç ekosistemini yaygınlaştırıp düşük karbonlu ulaşımı erişilebilir hale getirdikleri bilgisini paylaştı.