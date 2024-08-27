Enerjisa Enerji, 2024'ün ilk 6 ayında Türkiye'nin enerji dönüşümüne yatırım yapmaya devam etti

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Enerji, yılın ilk yarısında güçlü bir finansal performans sergileyerek 2024 hedeflerine ulaşma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Şirket, 2024'ün ilk 6 ayı için 3,7 milyar lira kaynak ayırarak uzun vadeli yatırım stratejisini önceliklendirmeye devam ediyor. Bu yatırımlar ise güneş enerjisi projeleri ile şirket büyümesinin merkezinde bulunan Müşteri Çözümleri iş kolu yer alıyor.

Öte yandan, dağıtım iş kolundaki faaliyetlerden kaynaklı gelirlerinin yüzde 16 oranında artmasıyla ortaya çıkan bu büyüme, şirketin dayanıklılığını da kanıtlamış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar, Enerjisa'nın zorlu piyasa koşullarına karşı gösterdiği dayanıklılık ve hedeflerinden sapmadan ilerlemesinin, stratejik vizyonunun ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti.

Pınar, yalnızca kısa vadeli büyümeye değil, uzun vadeli sürdürülebilirliğe de olanak sağlayan alanlardaki yatırımlara öncelik vermeye devam ettiklerini belirterek, "Dağıtım iş kolumuzu güçlendirmeye devam ederken, bir yandan da güneş enerjisi kapasitelerimizi artırarak önümüzdeki yıllarda hedeflerimizi destekleyecek sağlam temeller oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin enerji altyapısına yatırım yapmaya devam ettiklerini aktaran Pınar, şöyle devam ettii:

"Yenilik ve sürdürülebilirliğe olan odağımız, Türkiye'nin enerji dönüşümünde öncü bir konumda olmaya devam etmemizi ve hedeflerimizin yenilenebilir enerji ile ilgili küresel trendlerle paralel şekilde ilerlemesini sağlıyor. İçinde bulunduğumuz zorlu piyasa koşullarına rağmen, sermaye tahsisi ve operasyonel verimliliğe yönelik özverili yaklaşımımız ise istikrarlı sonuçlar vermeye devam ediyor. Bugün yaptığımız yatırımların sadece Enerjisa için değil, paydaşlarımız ve hizmet verdiğimiz topluluklar için aydınlık ve sürdürülebilir bir gelecek sağlayacağına olan inancımız tam."

Enerjisa Enerji Mali İşler Direktörü (CFO) Philipp Ulbrich de 2024'ün ilk 6 ayındaki finansal performansın, karmaşık ve zorlu finansal koşullarda bile stratejik yatırımlarının başarısını vurguladığını belirterek, "Dağıtım iş kolumuzda gördüğümüz büyüme ile güneş enerjisi yatırımlarımızda elde ettiğimiz önemli gelişim, yatırım yaklaşımımızın sağlamlığını ortaya koyuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ulbrich, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin enerji dönüşümünün başarılı bir şekilde gerçekleşmesini desteklemek adına ülkenin enerji altyapısı ile ilgili yatırımlarımıza da devam edeceğiz. Düzenleyici kurumların buna uygun piyasa ve düzenleme koşullarının oluşması için yönlendirmelerini bekliyoruz. Uzun vadeli sermaye giderleri programımız, özellikle dağıtım tarafında işletmelerimizin karlı büyümesine olanak sağlayacaktır. 2024'ün ilk 6 ayındaki performansımız baz alındığında, tüm metriklerde verdiğimiz şirket hedeflerine ulaşacağımıza olan güvenim tam. Şeffaflık, sürdürülebilirlik ve uzun vadeli değer yaratma taahhüdümüz yaptığımız her şeyin odağında yer almaya devam ediyor ve yatırımcılarımıza istikrarlı bir şekilde getiri sağlarken, önümüzdeki zorlukların da üstesinden gelebileceğimize inanıyorum."