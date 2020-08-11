Enerjisa Enerji, altı ayda 570 milyon TL yatırım yaptı

11 Ağustos 2020

Enerjisa Enerji, bu yılın ilk altı ayına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, konsolide faaliyet gelirini yüzde 13 artış ile 2 milyar 565 milyon TL'ye çıkaran şirketin baz alınan net kârı ise 754 milyon TL’ye ulaştı. Söz konusu dönemde Enerjisa Enerji, gerçekleştirdiği yatırımları yüzde 273 artış ile 570 milyon TL'ye çıkardı.

“Şebeke yatırımları halen ilk öncelik”

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, “COVID-19 salgını küresel sağlık sistemi ve geleneksel iş modellerinin kırılganlığını ortaya çıkarırken, elektrik enerjisinin ne kadar temel bir ihtiyaç olduğunu tekrar gösterdi. Pandemi boyunca ana önceliğimiz insan sağlığı ve operasyonel sürdürülebilirlik oldu. Bu nedenle, sürecin yönetiminde hekimlerimizin danışmanlığı ve tüm üst yönetimimizin katılımıyla iş sürekliliği ve kriz yönetimi komiteleri kurduk. Çalışanlarımızın sağlığını korumak ve altyapımızı değişen arz ve talebe karşı korumak için önlemler aldık. Yatırımlarımız pandemiye rağmen 2020 yılının ilk yarısında geçtiğimiz yıla göre yüzde 273 oranında artış göstererek 570 milyon TL olarak gerçekleşti. Şebekelerimizdeki yatırımlarımızın karşılığını alarak, bu dönemde müşterilerimizin ve işyerlerindeki yaşamlarını kolaylaştırdık. Gelecekte de kesintisiz enerji temin edebilmek için şebeke yatırımlarımıza devam edeceğiz.” dedi.

Beklentilerini pozitif yönlü revize ediyor

Enerjisa Enerji CFO’su Michael Moser ise birinci çeyrekte yıla çok iyi bir başlangıç yaptıklarını, ancak mart ayından bu yana ana odak noktalarının COVID-19 olduğunu aktardı. Enerjisa Enerji olarak salgının yaratacağı olası sonuçlara iyi hazırladıklarını ve çeşitli risk azaltma önlemlerini zamanında uyguladıklarını anlatan Moser, şunları kaydetti: "Aldığımız aksiyonlar ve destekleyici düzenleyici rejim sayesinde bugüne kadar finansallarımız üzerinde yalnızca çok kısıtlı etkiler yaşadık. Sonuç olarak, bu yılın ilk yarısında güçlü bir karlılık büyümesi yakaladık. İkinci çeyreğin sonunda baz alınan net kârımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62 artışla 754 milyon TL'ye ulaştı. Bu yılın ikinci yarısına da temkinli yaklaşmamıza rağmen, güçlü ilk yarı performansımızın ardından Görünümümüzü yukarı doğru revize edecek kadar kendimize güveniyoruz. Bu nedenle, baz alınan net kâr beklentimizi yüzde 30’un üzerinde yıllık büyüme olacak şekilde revize ediyoruz.”