Enerjisa Enerji, Bilgi Teknolojileri Çevik Dönüşüm Projesi çalışmalarını hızlandırdı

08 Ekim 2020

Sabancı Holding ve E.ON’un çoğunluk hisselerine sahip olduğu ve halka açık bir yapıda faaliyetlerini yürüten, elektrik dağıtım ve perakende satışı şirketi Enerjisa Enerji, strateji ve faaliyetlerini küresel trendler ışığında şekillendirmek amacıyla dijital ve teknoloji dönüşümüne devam ediyor. Şirket, 2018 yılında pilot ekiplerle başlattığı ve yoğun bir kapsamla yürüttüğü Türkiye’de enerji sektöründeki en kapsamlı Bilgi Teknolojileri Çevik Dönüşüm Projesi’ni yılsonuna kadar tamamlamak için çalışmalarını hızlandırdı.

Müşteriyi Odağına Alan Çevik Yapılanma

Çevik Dönüşüm kapsamında kurulan ekipler, müşterilerimizle ilk karşılaşma anı ile başlayan, faturalama ve tahsilat ile devam eden tüm yolculuk boyunca, fiziksel ve dijital kanallar üzerinden sağlanan hizmetlerin teknoloji geliştirmelerine hizmet ediyor. Ayrıca, saha operasyonlarının teknoloji geliştirmeleri de çevik ekipler tarafından sağlanıyor. Çevik dönüşümde en önemli unsurlardan biri iş birimi, analist ve teknoloji çalışanlarından oluşan fonksiyonlar arası ekipler. Bu yıl sonuna kadar ekiplerin sayısı iki katına çıkacak ve çalışanlarımızın yüzde 75’i çevik dönüşüme katılmış olacaklar.

Enerjisa Enerji, Çevik Dönüşüm ekiplerini kurarken 3 temel hedef belirledi. Öncelikle faaliyet alanındaki değişimlere ayak uydurabilmek için doğru işe odaklanma ve hızlı teslimat akışı sağlanıyor. Ardından ekiplerin verimli çalışabilmesi için etkileşimin artırıldığı çalışma ortamı ve tüm paydaşların etkin olarak sürece dahil edilmesi garanti altına alınıyor.

Müşteri Memnuniyeti yüzde 16 Arttı

İç ve dış çevredeki değişimlere hızlı adapte olarak, iş performansı ve kalitede artış sağlama amacıyla geliştirilen Çevik Dönüşüm ile ekip içi ve ekipler arası etkileşimin sıklığı ve kalitesinin yanı sıra verimlilik artışı elde ediliyor. Bu verimliliğin ve memnuniyetin ölçümü için düzenli olarak müşterilere yönelik memnuniyet ölçümleri sağlanıyor. 2019 yılı sonunda, çevik dönüşüm ile müşteri memnuniyetinde yüzde 16’lık bir artış yakalandı.

Çevik Dönüşüm tecrübesi ile sektörde fark yaratacağız.

Enerjisa Enerji A.Ş. Bilgi Teknolojileri ve Dijital İş Yönetimi Bölüm Başkanı Mehmet Fırat konu ile ilgili olarak, “Enerjisa Enerji olarak, 14 bölgede 21 milyon müşterimize ve tüm çalışanlarımıza karşı sahip olduğumuz sorumluluğun bilincindeyiz. Bu ağır bir sorumluluk" dedi.

Fırat açıklamasına şöyle devam etti:

"Buradan yola çıkarak 2018 yılında pilot ekiplerle başlattığımız Çevik Dönüşüm Projesi ile Bilgi Teknolojilerinde Türkiye enerji sektörünün en kapsamlı çevik dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Çeviklik tüm ekosistemi dönüştüren bir yaklaşım ve bizim için de hızla değişen enerji sektöründe doğru zamanda, doğru işi hızlı ve kaliteli bir şekilde yapmak, kaynakları verimli kullanmak çok kritik. Bunun için faydalandığımız Çevik Dönüşüm ’deki amacımız, iç ve dış çevredeki değişimlere hızlı adapte olarak, iş performansımızda ve kalitede artış sağlamak ve kendi kendine organize olan ve ilerleyen, yeniliklere hızla adapte olabilen, üretken ve dinamik bir organizasyona dönüşmek.

"Pilot uygulamamız ile ekip içi ve ekipler arası etkileşimin sıklığını ve kalitesini artırarak, verimliliği de artırdık. 2019 yılı sonunda elde ettiğimiz yüzde 16’lık müşteri memnuniyeti artışının bu yılsonuna kadar daha da artacağını düşünüyoruz ve dönüşümümüzün tecrübesi ile de enerji sektöründe fark yaratacağız” dedi.