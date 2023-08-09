Enerjisa Enerji şebeke yatırımlarını 4 kat artırdı

Yüzde 20’si halka açık ve ana sermayedarları Sabancı Holding ve E.ON olan Enerjisa Enerji, mali tablolarını kamuoyuna açıkladı. Enerjisa Enerji, 2023 yılının ilk yarısında konsolide faaliyet gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 artırarak 9 milyar 938 milyon TL’ye çıkardı. İlk yarıyıl sonuçlarını değerlendiren Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, “Güçlü bilançomuz ve çevik yönetim anlayışımız ile yılın ilk yarısında şebeke, teknoloji, e-mobilite ve müşteri çözümleri alanlarındaki yatırımlarımıza artan bir ivmeyle devam ettik.

Bu kapsamda şebeke yatırımlarımız yılın ilk yarısında 3.651 milyon TL’ye ulaştı. Önümüzdeki dönemde istikrarlı büyüme çizgimizi sürdürürken topluma fayda sağlayacak projeler üretmeye, iş birlikleri geliştirmeye, tüm paydaşlarımız ve ülkemiz için değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi. Enerjisa Enerji CFO’su Dr. Philipp Ulbrich ise 2023 yılı için toplam 11-15 milyar TL seviyesinde yatırım planladıklarını söyledi.