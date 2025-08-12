Enerjisa Enerji, yılın ilk 6 ayında faaliyet gelirlerini yüzde 9 artırdı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu artış özellikle elektrik dağıtım iş kolundaki güçlü artışla desteklendi.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Ayedaş, Başkent Edaş ve Toroslar Edaş tarafından yapılan dijitalleşme ve akıllı şebeke yatırımları, şirketin toplam faaliyet gelirine yüzde 83 katkı sağladı.

Faaliyet gelirleri 52-57 milyar lira aralığına yükselecek

Yüzde 20'si halka açık olan ve ana sermayedarları Sabancı Holding ve E.ON'un ortaklığıyla Enerjisa Enerji, faaliyet gelirlerini 52-57 milyar lira aralığına artırmayı hedefliyor.

Ayrıca, 21-24 milyar lira arasında yatırım yapmayı ve yıl sonuna kadar Düzenlemeye Tabi Varlık Tabanı'nı 80-90 milyar lira seviyesine çıkarmayı bekliyor.

Enerjisa Enerji Mali İşler Direktörü (CFO) Philipp Ulbrich de söz konusu dönemde gösterilen performansla makroekonomik baskılara rağmen stratejik yatırımlardan güçlü getiriler elde ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Net finansal borç, son 12 aylık faaliyet geliri oranı ve disiplinli borç yönetimi sayesinde 1,0x seviyesinde düşük kalmaya devam etti. Ayrıca, operasyonel performanstaki iyileşme ve enflasyon muhasebesinin etkisinin azalması da bu sonucu destekledi. Bu güçlü büyüme ile uzun vadeli sürdürülebilir hedeflerimiz ve tüm mali yıla ilişkin ortaya koyduğumuz öngörülerimiz doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz.

Faiz oranlarındaki beklenen düşüşün, şu anda gecikmeli olsa da gelecekte performansımızı daha da desteklemesi ve güçlendirmesini öngörüyoruz. 2026'da ekonomik büyüme ve karbon nötr enerji sistemine geçiş için hayati öneme sahip elektrik dağıtım şebekelerine yatırımları teşvik eden destekleyici politikaların uygulanmasına devam etmesini beklemekteyiz."