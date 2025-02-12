Enerjisa Enerji’den 4 milyar 800 milyon TL’lik tahvil ihracı

Enerjisa Enerji, Ak Yatırım aracılığıyla yaptığı 4 milyar 800 milyon TL tutarındaki 730 gün vadeli yeni tahvil ihracı ile tedavüldeki toplam borçlanma aracını 35 milyar liraya taşıdı.

10 Şubat tarihinde ihraç ettiği 730 gün vadeli, Borsa İstanbul TLREF Endeksi değişimine endeksli tahvil ile reel sektörün en büyük tahvil ihraçlarından birini gerçekleştiren şirket adına açıklamada bulunan CFO Philipp Ulbrich, "4,8 milyar TL tutarındaki 730 gün vadeli tahvil ihracımıza son derece rekabetçi fiyatlarla gösterilen yoğun ilgi hem finansal piyasaların hem de yatırımcılarımızın Enerjisa Enerji’ye olan güvenini destekliyor... Bu tahvil ihracı ile yatırımcılarımız için güvenilir ve sürdürülebilir bir yatırım fırsatı sunarken, enerji sektörü için kritik altyapı yatırımlarına da kaynak sağlamış oluyoruz. Enerjisa Enerji olarak, Türkiye’nin enerji dönüşümünde öncü rol üstlenmeye ve herkes için daha iyi bir geleceğe katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi.