Enerjisa Enerji'den 42,4 milyon TL'lik hisse alımı

Sürdürülebilir gelecek hedefiyle çalışan Enerjisa Enerji, Türkiye’nin ilk ve en hızlı şarj istasyonu ağını yönetmeye devam edecek.

Yüzde 20’si halka açık ve ana sermayedarları Sabancı Holding ve E.ON SE olan elektrik dağıtım ve perakende satış şirketi Enerjisa Enerji, elektrikli şarj istasyonu ağı Eşarj hisselerindeki çoğunluk payını yüzde 94’e çıkardı. Enerjisa Enerji, 2018 yılında sürdürülebilir ve çevreye duyarlı gelecek kurma misyonu doğrultusunda çoğunluk hisselerine sahip olduğu Eşarj’ın yüzde 14 hissesini daha 42,4 milyon TL karşılığında devralarak çoğunluk hisse payını arttırdı.

Son yıllarda artan elektrikli otomobil talebiyle beraber Türkiye çapındaki istasyon sayısını da arttıran Eşarj, Türkiye’de 2009’dan beri şarj operatörlüğü hizmetini sağlıyor. Türkiye'de 251 lokasyonda 155’i hızlı şarj istasyonu olmak üzere 468 şarj istasyonu ile faaliyet gösteren Eşarj, Türkiye’nin ilk elektrikli araç istasyon ağı konumunda yer alıyor. Enerjisa Enerji satın alma sonrasında e-mobilite alanında yenilikçi ve öncü konumunu güçlendirmeyi ve ulaşımın karbonsuzlaşmasına katkıda bulunarak çözümler sunmayı hedefliyor.

“Türkiye’nin en hızlı şarj istasyon ağını örmeye devam edeceğiz”

Enerjisa Enerji CEO’su ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada: “Öncelikle Enerjisa Enerji olarak e-mobilite konusunu Türkiye’de ilk kez gündemine alan enerji şirketlerinden biri olmaktan gurur duyduğumuzu ifade etmek isterim. Bugün de 2018 yılından beri çoğunluk hisselerine sahip olduğumuz Eşarj’daki payımızı artırarak şirketin yüzde 94’üne sahip olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Dünyada hızla büyüyen ve ülkemizi de etkileyecek olan e-mobilite sektörü için de Eşarj ile hazırlıklarımızı yapıyoruz ve sektöre ana iş kollarımızın dışında da öncülük etmeye devam ediyoruz. Paris İklim Anlaşması’nı ülkemizin de imzalaması ile birlikte Türkiye’deki sürdürülebilirlik bakış açısı ve özel sektörün sorumlulukları da değişecektir. Biz de bu noktada yenilenebilir kaynaklardan dağıtık üretim, verimlilik, yeşil enerji ve depolama gibi sürdürülebilirlik ve teknoloji odaklı ürünlere yatırım yapıyoruz. E-mobilite de bu alanlardan biri ve elektrikli araç sayısının gelecek 10 yıl içerisinde ülkemizde 1 milyona ulaşması bekleniyor. Dolayısıyla çok büyük bir potansiyel söz konusu. Eşarj olarak biz de hem ülkemiz hem müşterilerimiz için önümüzdeki dönemde hız kesmeden istasyon sayımızı arttırarak Türkiye’nin şarj istasyonu alt yapısını en hızlı şarj istasyonlarımız ile örmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.