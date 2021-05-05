Enerjisa Enerji'den ilk çeyrekte 522 milyon TL kâr

Elektrik dağıtım ve perakende satış sektöründe faaliyet gösteren Enerjisa Enerji'nin baz alınan net kârı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarak 522 milyon liraya ulaştı.

Ana sermayedarları Sabancı Holding ve E.ON SE olan Enerjisa Enerji, 2021 yılının ilk çeyreğine ilişkin mali tablolarını açıkladı. Buna göre şirket, 2021 yılının ilk çeyreğinde konsolide faaliyet gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artırarak 1 milyar 628 milyon TL’ye çıkardı. Şirket ayrıca, ilk çeyrekte 306 milyon TL tutarında şebeke yatırımı gerçekleştirdi.

“Kesintisiz enerji temini için şebeke yatırımları ilk öncelik”

Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, “Türkiye’nin enerjisi olarak tam 25 yıldır bu topraklara değer katıyoruz. Bugüne kadar elektrik enerjisi alanında öncü ve lider olarak, ülkeye en iyi hizmeti sunmaktan ve yenilikçi çözümler üretmekten gurur duyuyoruz. 2021 yılında başlayan yeni tarife dönemi, yatırımları desteklemeye devam ederken, hizmet seviyesinde kalite artışını da teşvik etmektedir. Bu konular öncelikli olmaya devam edecektir. Aynı zamanda, pandeminin damga vurmaya devam ettiği 2021 yılında da elektrik dağıtım ve satış hizmetini tüm bölgelerimize kesintisiz bir şekilde devam ettirmek ve çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin sağlıkları için gereken tedbirleri en iyi şekilde sağlamak için tüm önlemleri almaya devam edeceğiz." dedi.

“Nakit akışında önemli bir artış yakaladık”

Enerjisa Enerji CFO’su Michael Moser, “Dördüncü uygulama döneminin ilk çeyreğinde sağlıklı risk yönetimi süreçlerimiz, güçlü bilançomuz ve destekleyici düzenleyici sistemimiz ile güçlü sonuçlar elde ettik. Yılın ilk çeyreğinde sağlam bir kar artışı ve nakit akışında önemli bir artış yakaladık. Baz alınan net kâr, yüzde 48 büyüyerek 1Ç21’de 522 milyon TL’ye ulaştı, bu şekilde artış oranı faaliyet geliri artış oranının önemli ölçüde üzerinde gerçekleşti. Aynı zamanda güçlü sonuçlarımız sayesinde finansal net borcun faaliyet gelirine oranı geçen yılın ilk çeyreğinde 1,9 kat iken, bu yılın ilk çeyreğinde 1,4 kata düştü." değerlendirmesinde bulundu.