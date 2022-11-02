Enerjisa Enerji’nin faaliyet geliri yüzde 103 arttı

Sabancı Holding ve E.ON SE ortaklı Enerjisa Enerji, 30 Eylül tarihli mali tablolarını açıkladı. Yüzde 20’si halka açık olan şirket, yılın ilk 9 aylık dönemde konsolide faaliyet gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 103 artırarak 10 milyar 451 milyon liraya çıkardı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar, daha iyi bir gelecek için yeni enerji dünyasına öncülük etme vizyonu doğrultusunda ilerlemeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: "2022'nin dokuz ayında şebeke, teknoloji ve müşteri çözümleri alanlarındaki yatırımlarımıza artan bir ivmeyle devam ettik. Bu kapsamda şebeke yatırımlarımız bu dönemde 2 milyar 306 milyon lira olarak gerçekleşti. Bundan sonra da istikrarlı büyüme çizgimizi sürdürürken topluma fayda sağlayacak projeler üretmeye, iş birlikleri geliştirmeye, tüm paydaşlarımız ve ülkemiz için değer yaratmaya devam edeceğiz."

Enerjisa Enerji CFO'su Michael Moser da "Yılın dokuz ayında finansal açıdan ön plana çıkan gelişmeler, üçüncü çeyrekte yatırımlarda yakaladığımız ivme ve nakit akışındaki toparlanma ve ayrıca 2022 öngörülerinde yukarı yönlü revizyon yapmamız oldu." ifadelerini kullandı.