Enerjisa Enerji’nin faaliyet geliri yüzde 30 arttı

Ana sermayedarları Sabancı Holding ve E.ON SE olan Enerjisa Enerji, bu yılın ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıkladı.

Sonuçlara göre, yüzde 20’si halka açık olan Enerjisa Enerji’nin konsolide faaliyet geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla 3 milyar 326 milyon TL’ye ulaştı.

Söz konusu dönemde şebeke yatırımlarını yıllık bazda yüzde 95 arttıran şirket, 1 milyar 110 milyon TL yatırım gerçekleştirdi.

Baz alınan net kar, yüzde 34 arttı

İlk yarı sonuçlarını değerlendiren Enerjisa Enerji CFO’su Michael Moser, “Dördüncü uygulama döneminin ilk yılının ilk yarısında etkin risk yönetimi süreçlerimiz, güçlü bilançomuz ve destekleyici düzenleyici çerçeve ile güçlü sonuçlar elde ettik. Yılın ilk yarısında sağlam bir kar büyümesi ve nakit artışında güçlü bir büyüme yakaladık. Baz alınan net kar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 büyüyerek 2021 yılının ilk yarısında 1 milyar 13 milyon TL’ye ulaştı, bu şekilde artış oranı faaliyet geliri artış oranının üzerinde gerçekleşti. Aynı zamanda güçlü sonuçlarımız sayesinde finansal net borcun faaliyet gelirine oranı geçen yılın ilk yarısında 2,1 kat iken, bu yılın ikinci çeyreğinde 1,4 kata düştü.” diye konuştu.

Hedefler, yukarı yönlü revize edildi

İlk yarıdaki sergiledikleri performansları ve enflasyon etkisiyle 2021 hedeflerini yukarı yönlü revize ettiklerine dikkat çeken Michael Moser, faaliyet gelirinde yüzde 15-20 büyüme beklediklerini aktardı.

Bir önceki hedeflerinin iki haneli büyüme olduğunu anımsatan Moser, “Yapılan revize ile 2021 için yaklaşık 2 milyar TL baz alınan net kar, artan enflasyonu yansıtacak şekilde, sene sonu itibarıyla minimum 11,2 milyar TL düzenlenmiş varlık tabanı, minimum 1,8 milyar TL faiz ve vergi sonrası serbest nakit akışı bekliyoruz.” dedi.