Enerjisa Enerji'nin girişimcilik programı başvuruları başladı: Son tarih 7 Mart

İnovasyonu teşvik eden Kurum İçi Girişimcilik Programı NAR'ın 11. dönem ve Açık İnovasyon Programı İVME'nin 5. dönem başvurularını Enerjisa Enerji tüm girişimcilere açtı.

Başvuruların 7 Mart 2025'e kadar süreceği NAR Kurum İçi Girişimcilik Programı, Enerjisa çalışanlarının fikirlerini hayata geçirebilen girişimciler haline gelmelerini sağlıyor. İVME Açık İnovasyon Programı ise girişimlere destek sağlayarak, ürün ve hizmetlerin ticarileşmesine aracılık ediyor.

Şimdiye kadar 30 startup ile iş birliği yapılarak bu girişimlerin ürün test süreçlerine finansal destek sağlandı. Bu programda finansmanın yanı sıra, Enerjisa'nın geniş müşteri ağı ile startuplar bir araya getiriliyor. İVME süreci kapsamındaise birçok girişimin ürünleri test edilirken, projelendirme ve ölçeklenme aşamalarında da destek sunuluyor.

"Ar-Ge ve inovasyon süreçlerine katkı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi Murat Pınar şunları kaydetti: "Bu programlar kapsamında birçok yenilikçi fikrin geliştirilmesine destek verdik. Ar-Ge ve inovasyon süreçlerine sağladığımız katkıyla, geleceğin enerji çözümlerini birlikte şekillendiriyoruz. Bugüne kadar girişimlerin projelendirilmesine destek olurken, enerji sektörünün ihtiyaçlarına uygun çözümler üreten girişimlerin finansmana erişimini de kolaylaştırdık. Ayrıca, yerli girişimlerin uluslararası pazarlara açılmasını teşvik eden adımlar attık. Enerji sektöründe dönüşümü hızlandırmak ve sürdürülebilir inovasyonu desteklemek için çalışmalarımıza devam edeceğiz."