Enerjisa Enerji'nin konsolide faaliyet geliri yüzde 20 arttı

04 Kasım 2020

Yüzde 20’si halka açık olan ve ana sermayedarları Sabancı Holding ile E.ON SE olan Enerjisa Enerji, 30.09.2020 tarihi itibarıyla mali tablolarını açıkladı. Buna göre şirket, 2020 yılının ilk dokuz ayında konsolide faaliyet gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artırarak 4 milyar 188 milyon TL’ye çıkardı.

Öncelik şebeke yatırımları

Konuyla ilgili açıklama yapan Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, pandeminin risk yönetiminin önemini ve şirketlerin toplumsal gelişmelerle yüksek etkileşimini ortaya koyduğunu söyledi. Bu dönemde paydaşlarının sağlığının ve temel ihtiyaç olan elektriğin kesintisiz sağlanmasının öncelikleri olduğunu kaydeden Pınar, "İş sürekliliği ve kriz komitelerimizle operasyonlarımızın sürekliliği için erken ve yerinde aksiyonlar aldık. Türkiye’de normalleşme süreci ile birlikte üçüncü çeyrekte elektrik talebinde artış gördük. Bu dönemde müşteri odaklı yaklaşımımızla güçlü bir performans gösterdik. Şebeke yatırımlarımız pandeminin etkilerine rağmen 2020 yılının ilk dokuz ayında geçtiğimize yılın aynı dönemine göre yüzde 56 oranında artışla 1 milyar 296 milyon TL’ye yükseldi. Bu yatırımlarımızın karşılığını alarak, bu dönemde müşterilerimizin yaşamlarını kolaylaştırmaya ve sürdürülebilir çözümler üretmeye devam ettik. Güçlü bilançomuzun da desteğiyle önümüzdeki dönemde de kesintisiz enerji temin edebilmek için şebeke yatırımlarımıza devam edeceğiz.” dedi.

Yol sonu beklentisini yukarı yönlü revize ediyor

Enerjisa Enerji CFO’su Michael Moser ise, “2020’nin ilk dokuz ayında güçlü bir kar artışı ve üçüncü çeyrekte ise nakit akışımızda önemli bir toparlanma yakaladık Enerjisa Enerji olarak, kendimizi salgının yaratacağı olası sonuçlara iyi hazırladık ve çeşitli risk azaltma önlemlerini zamanında uyguladık. Almış olduğumuz önlemler, ihtiyatlı bilanço yönetimimiz ve destekleyici regülatif mekanizma sayesinde, COVID-19’un finansallarımız üzerinde etkisi kısıtlı oldu. İlk dokuz aydaki performansımız doğrultusunda, 2020 için Baz Alınan Net Kar beklentimizi yaklaşık yüzde 40 seviyesinde yıllık büyüme olacak şekilde revize ediyoruz. Enerji altyapısına ve özellikle Türk sanayisinin bel kemiği olan şebekelere daha fazla yatırım yapma ihtiyacı, önümüzdeki yıllarda da Türkiye'de müreffeh bir ‘Yeni Enerji Dünyasına' güvenmemizi sağlıyor.” ifadelerini kullandı.