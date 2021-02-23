Enerjisa Enerji'nin konsolide faaliyet geliri yüzde 22 arttı

Ana sermayedarları Sabancı Holding ve E.ON SE olan Enerjisa Enerji, 31.12.2020 tarihi itibarıyla mali sonuçlarını açıkladı.

Sonuçlara göre şirket, pandeminin küresel ve yerel piyasalarda yarattığı belirsizliklere rağmen 2020 yılında 1 milyar 790 milyon TL tutarında şebeke yatırımı gerçekleştirirdi.

Şirketin konsolide faaliyet geliri ise bir önceki yıla göre, yüzde 22 büyüme ile 5 milyar 609 milyon TL'ye ulaştı.

“Kesintisiz enerji temini için şebeke yatırımları ilk öncelik”

2020 yılına ait finansal sonuçları değerlendiren Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, “Pandeminin damga vurduğu bu yılda önceliğimiz iki alandaydı. Elektrik dağıtım ve satış hizmetini tüm bölgemiz genelinde kesintisiz bir şekilde devam ettirmek, bir yandan da çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin sağlıkları için gereken tedbirleri en iyi şekilde sağlamak. 2020 yılının sektörümüz için en önemli gelişmesi ise, dördüncü uygulama dönemi parametrelerinin açıklanması oldu. Yeni dönemde de verimli, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sağlama ilkelerimiz paralelinde çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

"Sürdürülebilir çözümlere önem veriyoruz"

Enerjisa olarak müşterileri için sürdürülebilir ve yenilikçi çözümlere önem verdiklerini söyleyen Murat Pınar, şunları kaydetti: "Ana iş kollarımızın dışında bu yıl önemli adımlardan bir tanesi de 'İşimin Enerjisi' markasıyla lanse ettiğimiz teknolojiyi ve sürdürülebilirliği odağına alan müşteri çözümlerimizdi. Enerjisa Enerji olarak tüm stratejimizi küresel enerji trendleri ve ülkemizdeki yerel dinamikleri göz önünde bulundurarak şekillendiriyoruz. Yeni enerji dünyasının temelinde dağıtık üretim, verimlilik, yenilenebilir enerji, e-mobilite gibi kavramlar var. İşimin Enerjisi ürün ailesi de bu alanlarda sektörde öncü yaklaşımımızın birer göstergesi olarak büyük öneme sahipler."

Baz alınan net kâr 1.878 milyon TL’ye ulaştı

Enerjisa Enerji CFO’su Michael Moser ise, “Genel olarak, 2020 sonuçlarımız finansman maliyetlerinde düşüş, güçlü operasyonel performansımız, ihtiyatlı bilanço yönetimimiz ve efektif vergi oranımızdaki düşüşün etkisiyle COVID-19'a rağmen güçlü bir büyüme gösterdi. 2020’de güçlü bir kar artışı ve yılın ikinci yarısında nakit akışında önemli bir toparlanma yakaladık. Baz alınan net kar, 2020’de 1.878 milyon TL’ye ulaştı, bu şekilde artış oranı faaliyet geliri artış oranının önemli ölçüde üzerinde gerçekleşti. Aynı zamanda güçlü sonuçlarımız sayesinde finansal net borcun faaliyet gelirine oranı geçen yıl 1,9 kat iken, bu yıl 1,7 kata düştü." diye konuştu.

Öte yandan dördüncü uygulama döneminin heyecanı içinde olduklarını söyleyen Moser, altyapı yatırımlarını, kurumsal yönetimi ve kalite artışını destekleyen bir regülasyonlarının olduğunu vurguladı. Bunun kendilerine gelecek beş yıl için yüksek öngörülebilirlik sağladığına dikkat çeken Moser, "Paydaşlar için uzun vadeli değer sağlamak ve Türkiye'de yeni enerji dünyasına geçişe öncülük etmek için sadece kısa vadeli finansallara değil, sürdürülebilirliğe de odaklanıyoruz. Sürdürülebilirlik alanında sınıfının en iyisi olma yolculuğumuza 2021’de de devam edeceğiz. Hissedarlarımıza sürdürülebilir temettü taahhüdümüze uygun şekilde yönetim kurulumuz Genel Kurul’da görüşülmek üzere hisse başına 96 kuruş temettü önerdi. Bu yüzde 60,37 temettü oranına ve geçen seneye göre yüzde 60 artışa denk geliyor." dedi.