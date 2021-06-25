Enerjisa Enerji'nin marka değeri 181 milyon dolar oldu

Elektrik dağıtım ve perakende satış sektöründe faaliyet gösteren Enerjisa Enerji, bağımsız marka değerleme danışmanlık şirketi Brand Finance listesinde 4 sıra yükselerek 30'uncu olurken, marka değeri de 181 milyon dolar olarak güncellendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yıla oranla yüzde 3,2 yükseliş yakalayan Enerjisa Enerji'nin marka notu A+ olarak belirlendi.

Sektöründe ilk 100 içinde yer alan tek marka

Sabancı Holding ve E.ON ortaklığında faaliyet gösteren Enerjisa Enerji, dünyanın önde gelen bağımsız marka değerlendirme danışmanlık şirketi Brand Finance'inin her yıl yayınladığı "En Değerli Markalar Turkey 100" listesinde dört sıra birden yükselerek 30'uncu oldu. Bu sonuçla şirket kendi sektöründe ilk 100 içinde yer alan tek marka oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerjisa CEO'su Murat Pınar, Brand Finance listesinde yükselmenin kendileri için büyük bir memnuniyet olduğunu söyledi. Listede ilk 30 içinde yer aldıklarını belirten Pınar, "Bu sonuç bizim için diğer yıllara göre çok daha büyük önem taşıyor, keza geçtiğimiz yıl yaşadığımız salgın ortamında müşterilerimizin bize duyduğu güvenin sağlamlaşması bunun da marka değerimizin yükselmesine vesile olması mutluluk verici." değerlendirmesinde bulundu.