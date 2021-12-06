Enerjisa, Eşarj'daki payını yüzde 94'e çıkardı

Enerjisa Enerji'nin %100 hissedarı olduğu Enerjisa Müşteri Çözümleri, Eşarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri'nin %14 oranındaki azınlık payını satın aldı. Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bgiler verildi:

"26 Nisan 2018 tarihli Hissedarlık Sözleşmesine uygun olarak, Enerjisa Enerji A.Ş.'nin %100 hissedarı olduğu Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş., Eşarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri A.Ş.'nin (Eşarj) %14 oranındaki azınlık payını satın almıştır. İşlem sonrasında Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş.'nin Eşarj'daki payı %80'den %94'e yükselmiştir. %14 oranında hisse 42,4 milyon TL karşılığında devralınmıştır.

Eşarj, 2020 yıl sonu itibarıyla 186 halka açık noktada 320 şarj soketi ile faaliyet gösteren, Türkiye'nin ilk ve en hızlı elektrikli araç istasyon ağı konumundadır . Enerjisa Enerji A.Ş. bu satın alma sonrasında e-mobilite alanında yenilikçi ve öncü konumunu güçlendirmeyi ve ulaşımın karbonsuzlaşmasına katkıda bulunacak çözümler sunmayı hedeflemektedir."