Enerjisa, İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programında puanını yükseltti

Karbon Saydamlık Projesi CDP) İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programına dahil olan Enerjisa Enerji, 2021 yılında Türkiye'de değerlendirilen 78 şirket arasında üst sıralarda yer alarak İklim Değişikliği Programı'nda genel başarı puanını B Yönetim Seviyesi'ne yükseltti.

Enerjisa Enerji’den yapılan açıklamaya göre, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) şirketlerin karbondioksit salınım süreçlerini nasıl yönettiklerini, salınımı azaltmak için neler yaptıklarını ve taşıdıkları karbon kaynaklı piyasa riskini küresel çapta raporlayan tek bağımsız kuruluş konumunda bulunuyor.

CDP'nin İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programına dahil olan Enerjisa Enerji, 2021 yılında Türkiye'de değerlendirilen 78 şirket arasında üst sıralarda yer alarak İklim Değişikliği Programı'nda genel başarı puanını B Yönetim Seviyesi'ne yükseltti.

İklim Değişikliği ile ilgili verilerini 2018'den beri ölçen ve analiz eden Enerjisa Enerji, geçen yıldan itibaren CDP İklim Değişikliği, bu yıldan itibaren de CDP Su Güvenliği Programı tarafından notlandırılıyor.

Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi Murat Pınar, daha yeşil ve akıllı bir gelecek için ortaya koydukları çabaların uluslararası düzeyde değerlendirilerek geçen yıla göre üst düzeyde notlandırılmasından memnun olduklarını belirterek, "Programdaki başarılarımızın önümüzdeki dönemde de katlanarak artacağına inanıyorum ve bu başarıda payı olan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.