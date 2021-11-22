Enerjisa ile Teknosa arasında LED aydınlatma dönüşümü işbirliği

Müşterilerinin enerji tüketiminde tasarruf sağlayarak yenilenebilir enerji kullanımını artıran çözümler sunan Enerjisa Enerji'nin LED dönüşüm uygulaması Teknosa'nın mağazalarında hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda, gelecek yıl 20 Teknosa mağazasında 2 bin 500 armatürün LED dönüşümünün tamamlanması hedefleniyor.

Enerjisa Enerji CEO Murat Pınar, Teknosa ile hayata geçirdikleri projenin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti: İşimin Enerjisi çatısı altında yenilikçi ürünlerle hayata geçirdiğimiz tüm projelerde enerji verimliliği, tasarruf, karbon salımının azaltılması ve sürdürülebilirlik kavramlarını kendimize rehber edindik. Bu görüşle hareket ederek daha yeşil bir dünya için ülkemizin ve enerji sektörünün geleceğine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bunu yaparken müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına göre hizmetlerimizi de dizayn ediyor ve geliştiriyoruz. Yenilikçi ürünlerimizle müşterilerimizin yatırım maliyetini hafifleterek, enerji verimliliği yatırımlarından da tasarruf etmelerine olanak sağlıyoruz. Teknosa ile başlattığımız ve 5 yıllık süreçte daha da yaygınlaştırmayı planladığımız LED aydınlatma dönüşümü ile Teknosa'nın enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz."