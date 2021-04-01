Enerjisa ‘işimin enerjisi’ne 1 milyar TL kaynak ayırdı

Mehmet KARA

Sabancı Holding ve Alman E.ON ortaklığı Enerjisa, geçtiğimiz haftalarda Galatasaray Kulübü ile Arena Stadı’nın çatısına güneş santrali kurulması konusunda bir anlaşma imzaladı. Enerji Günlüğü ve Kearney tarafından yayınlanan MW100 Türkiye Raporu’na göre, elektrik üretiminde en büyük kurulu güce sahip ilk üç şirketten biri konumundaki Enerjisa ile Türkiye futbolunun üç büyüklerinden biri arasında imzalanan bu anlaşma haliyle oldukça dikkat çekti. Ve tabii ki cevabı merak edilen pek çok yeni soru da ortaya atıldı. Biz de bu işbirliğinin altında imzası bulunan Enerjisa tarafındaki isim ile konuştuk. Enerjisa Enerji Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk, sorularımızı cevapladı:

► Pandemi ile geçen son bir yılda neler yaptınız?

Salgın döneminde bilinen alışkanlıklarımız tamamen değişti. Öncelikle müşteri ve çalışanlarımızın sağlığını korumak için çok önemli adımlar attık. Müşterilerimizin evlerinden çıkmadan işlem yapmalarını sağlayacak uygulamalarımızı hayata geçirdik. Bu süreçte son 10 yıldaki dijitalleşme yatırımlarımızın meyvesini aldık. Bireysel müşterilerimiz için elimizi taşın altına koyarken, kurumsal müşterilerimiz için de uçtan uca çözümler geliştirdik.

► Ne demek uçtan uca çözümler?

Enerji tüketiminde tasarruf imkanı sağlarken aynı zamanda karbon ayak izini azaltan ve yenilebilir enerji kullanımını arttıran doğa dostu ürünlerden söz ediyoruz. Kurumsal müşterilerimize yönelik bu ürünleri İşimin Enerjisi adı altında toplayıp, “Sende işinin enerjisini artır ve işine güç kat” sloganıyla sunmaya başladık.

► Arena Stadı’na yapılacak güneş santrali de bu kapsamda mı?

Evet, Galatasaray’ın stadyumunun çatısına kurulacak güneş santrali de İşimin Enerjisi kapsamında bir çözüm olarak geliştirildi. Aslında Kulüp ile görüşmelerimizde birden fazla çözüm üzerinde çalıştık. Yani sadece güneş enerji santrali değil, diğer çözümlerimizin de etüt ve analizleri yapıldı. Ancak çatı alanının çok geniş ve güneş enerjisi sisteminin kurulumuna uygun olması nedeniyle özellikle bu projeye odaklandık.

► Neden siz? GS’nin önünde başka seçenek yok muydu?

Elbette bugüne kadar farklı firmaların farklı çözümlerinin de kulübe sunulduğunu biliyoruz. Ancak hiçbirisi imza aşamasına gelmemiş. GS’nin Enerjisa’yı tercih etmesindeki en büyük etken de teklif ettiğimiz iş modeli oldu. Öncelikle projenin yaklaşık 20 milyon TL tutarındaki yatırım maliyeti Enerjisa tarafından karşılanacak. Bu maliyet, projenin dizaynı, kurulumu, yatırımı, devreye almasını kapsıyor. Şu da çok önemli, tesisin performansına dayalı bir iş modeli bu…

► Bunu biraz açar mısınız?

Bu modelde tesisin ilk yatırım maliyetini Enerjisa karşılıyor. Tamamlanmasıyla birlikte tesisin mülkiyeti müşteriye devrediliyor. Müşteri, uzun vadeli performans sözleşmesiyle üretilen enerji miktarı üzerinden ödeme yapıyor. Yine sözleşme süresi boyunca tesisin bakımı ve sigortası Enerjisa tarafından yapıldığı için müşteri sözleşme süresi boyunca bu maliyetlere de katlanmak zorunda kalmıyor.

► Diğer kulüplerle de görüşüyor musunuz?

Hâlihazırda sözleşmesini imzaladığımız ve kurulumları tamamlanmak üzere olan projelerimizin yanında imza aşamasına olduğumuz birçok proje mevcut. Farklı spor kulüpleri de çözümlerimize ilgi gösteriyor. Nihayetinde enerji giderleri spor kulüplerinin bütçelerinde önemli bir kalem. Bizim sunduğumuz model de kulüplerin finansal sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor. Bu açıdan sadece güneş enerji santrali değil, diğer çözümlerimiz içerisinden de uygun olan tamamını sunmamız mümkün.

► Başka hedef müşteri grupları da var mı?

Spor kulüplerinin dışında birçok farklı kurumla da görüşmelerimiz sürüyor. Ancak gizlilik taahhüdümüz nedeniyle şimdilik isimlerini açıklayamıyoruz. Çözümlerimizin hedefi sadece stadyumlarla sınırlı değil tabii ki. İşimin Enerjisi ürünleri enerjinin tüketildiği ve verimlilik arttırılması gereken her alanda uygulanabilir. Ayrıca uygun çatı veya arazisi bulunan ve kendi tükettiği elektriği üretmek isteyen tüm tüketicilere güneş enerjisi çözümleri sunabiliyoruz.

► Diğer hedef grupları biraz somutlaştırabilir miyiz?

Hedeflediğimiz müşteri segmentleri arasında sanayi sektöründe faaliyet gösteren tüketicileri, bina işletmelerini, otelleri, hastaneleri sayabiliriz. Ancak bizim ürün yelpazemizde verimlilik çözümleri, yeşil enerji tedariki, kojen ve trijen üretim tesisleri ve emobilite çözümleri gibi birçok farklı konu da yer alıyor. Kurumsal ölçekte neredeyse her müşteri tipine uygun ve fayda sağlayacak çözüm sunma imkanımız var.

► Tesisleri siz kuracağınıza göre, bu işe ne kadarlık bir kaynak ayırdınız?

2025 yılı sonuna kadar, İşimin Enerjisi kapsamında sunduğumuz ürünler ve elektromobilite çözümleri kapsamındaki çalışmalara 1 milyar TL yatırım yapmayı hedefliyoruz.

Galatasaray'ın Güneş Santrali'ne performans garantisi

Enerjis Enerjisa Enerji Perakende Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk, Arena Stadı’nın çatısına kurulacak GES’in Galatasaray’ın mülkiyetinde mülkiye devreye gireceğinin altını çizdi ve ekledi: Biz sözleşme süresi boyunca boyunc tesisin belli bir performans seviyesini seviyesi sağlamasını da taahhüt ediyoruz. ediyoru Model, bu yönüyle de sektörde bir ilk. Ayrıca Ay tesisin kurulu gücü açısından da dünyada düny bir stadyum üzerine kurulmuş en büyük büyü GES bu. 4 MW’lik bu santral yılda 2 bin ha hanenin tüketimine eşdeğer enerji üretecek. üretece Bu aynı zamanda stadın toplam tüketiminin tüketim de yüzde 65’ine denk geliyor.