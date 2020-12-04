Enerjisa, Mobil SCADA ile afetlerde elektrik şebekesini uzaktan yönetecek

Enerjisa Dağıtım Şirketleri, yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarıyla elektrik şebekesinin kontrolünü sağlayan Merkezi Uzaktan Kontrol ve Veri İzleme (SCADA) sistemini olağan üstü durumlara karşı mobil hale getirdi.

Enerjisa'dan yapılan açıklamaya göre, “Mobil SCADA Acil Komuta ve Kontrol Merkezi” ihtiyaç durumunda acilen şirketin yerleşik SCADA merkezlerinin yerine devreye girecek ve Enerjisa’dan hizmet alan 21 milyonu aşkın kullanıcıya kesintisiz elektrik sağlamak için şebeke kontrolüne erişebilecek.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri tarafından tasarlanarak kullanıma alınan merkez, yerleşik SCADA sistemlerine erişimin engellenebileceği deprem, sel, fırtına gibi doğal afetler, salgınlar, kimyasal, nükleer saldırılar veya terör saldırıları gibi durumlara karşı geliştirildi.

Özel bir otobüse yerleştirilen ve odalar arası geçişlerin parmak izi okuyucu ile yapıldığı sistem konumlandırıldığı yerden, Enerjisa Dağıtım Şirketleri; Başkent Elektrik Dağıtım (Başkent EDAŞ), İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım (AYEDAŞ) ve Toroslar Elektrik Dağıtım'ın (Toroslar EDAŞ) elektrik şebekesinin biri veya hepsine erişerek kontrolü sağlayabiliyor.

Merkezde dokunmatik kontrol panelleriyle donatılmış yönetici ve operatör odaları, güvenlik kameralarının yanı sıra, sistemin ihtiyaç duyduğu enerjinin üretilmesi için güneş enerjisi panelleri ile alternatif enerji için jeneratör bulunuyor. Bütünleşik cihazları soğutan ve güvenli havalandırma sağlayan klimaların kullanıldığı merkezde uzun süreli görevlerde personel için tuvalet, dinlenme bölümü ve mutfak yer alıyor.

"Kritik altyapı güvenliği ve kesintisiz enerji için çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, sistemin ana hedefinin afet zamanlarında yaşanabilecek teknolojik körlüğü, henüz meydana gelmeden bertaraf etmek olduğunu söyledi.

Kritik altyapı güvenliğinin sağlanması konusunda Enerjisa bünyesinde yoğun Ar-Ge çalışmalarının yürütüldüğünü belirten Pınar, “Afet dönemlerinde sürdürülebilir enerji arzının sağlık, telekomünikasyon, ulaşım, güvenlik gibi kritik altyapı sistemleri için ne kadar yaşamsal olduğunu içinden geçtiğimiz dönemde bir kere daha gördük. Bu anlamda, elektrik dağıtım işinin en önemli operasyonlarından olan komuta ve kontrol görevinin lokasyondan bağımsız Mobil SCADA ile uzaktan icra edilebilmesi altyapı sistemleri için devrim niteliğinde.” ifadelerini kullandı.

Enerji güvenliğine yönelik risklerin evrildiğini ve çeşitlendiğine dikkat çeken Pınar, tehlikenin nereden geleceği bilinmese de geldiğinde ne yapılması gerektiğinin bilinmesi gerektiğini kaydetti. Pınar, buradan hareketle Enerjisa Dağıtım Şirketleri olarak geliştirdikleri ve devreye aldıkları Mobil SCADA Acil Kontrol Merkezi ile tüm müşterilerine kesintisiz enerji sağlamak için çalıştıklarını vurguladı.