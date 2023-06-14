Enerjisa Üretim, genç yetenekleri geleceğin lideri olmaları için hazırlıyor

Başak Nur GÖKÇAM

Türkiye genelinde 23 santral ve toplam 3727 megavat kapasiteyle farklı alanlara yönelik enerji üretimi yapan Enerjisa Üretim, yenilenebilir enerji yatırımlarının yanı sıra sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik projelerine de devam ediyor.

Geleceğimizin meselesi olan sürdürülebilirliğe temelinden başlayarak ‘Genç Yetenek Liderlik Programı ‘Nextchanger’ı hayata geçiren şirket, program ile genç yeteneklerin sürdürülebilirliği daha iyi anlamalarını hedefliyor ve geleceğe liderlik etmek isteyen yeni mezunları ekibine dahil edecek.

Orogramın, ‘Üretim Next’ vizyonuyla üreten, samimi ve sürekli gelişim odaklı bir takımın parçası olma olanağı sunduğunu söyleyen Enerjisa Üretim İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale, “Nextchanger genç yeteneklere hem kariyerlerine etkili bir başlangıç yapma fırsatı hem de sürekli gelişim ve öğrenme fırsatı sunarak kariyerlerinin ilk dönemlerinde farklı deneyimler elde etmelerini sağlıyoruz” dedi.

Programın bir yıl süreceğini ve Engage, Energize ve Empower adında üç ayrı modül şeklinde tasarlandığını belirten Gürkale, “Her modül, dört ay sürüyor ve her hafta iki seans eğitim gerçekleştiriyoruz” bilgisini verdi.

Sektör özelinde fark yaratacak

“Nextchanger programı ile katılımcılar, kendilerine özel tasarlanan mesleki-teknik, davranışsal yetkinlik ve liderlik alanlarındaki eğitim programlarını keşfedebilecek, yurt içi-yurt dışı santral gezilerine katılabilecek, farklı departmanları deneyimleyebilecekleri rotasyonlar yapabilecek, mentorluk desteği alabilecek ve sosyal sorumluluk projeleri geliştirebilecek” diyen Gürkale, bunun sektör özelinde de fark yaratan ve öne çıkan bir uygulama olduğunu belirtti.

Genç Yetenek Liderlik Programımız ‘Nextchanger’ programı kapsamında geleceğe liderlik yapacak yetkinlikler kazandırmayı hedeflediklerinin altını çizen Gürkale, “İşi hem teori ile hem pratikle öğrenirken genç yetenek liderlerin sürdürülebilirliği ve çevresel etkileri daha iyi anlamalarına, bunları yönetmelerine ve sürdürülebilir çözümler geliştirmelerine yardımcı olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

3 yılda 12 yeni enerji üretim santrali

Ekibe katılacak Nexctchangerları işin geleceğine hazır bir Enerjisa Üretim kültürü beklediğini söyleyen Ayşegül Gürkale, “Nextchangerlar, kendi ilgi alanları ve güçlü yönlerine göre çalışmak istedikleri alanları belirleyecek olmakla birlikte, işin genelinde beş farklı teknolojide üretim yapabilen, önümüzdeki 3 yıl içinde 12 yeni enerji üretim santrali yatırımını inşaatından işletme haline geçinceye kadar tamamlayacak olan, enerji ticareti ve dijital ürünlerimiz ile Amsterdam merkezli ofisimizde yurt dışında faaliyetlerini genişletmiş, yeni teknolojiler hidrojen ve depolama konularında çalışan, ülkemizin ve dünyanın daha güzel bir yer olması için attığı her adımda sürdürülebilirlik çalışmalarını ve insanı her şeyin önüne koyan bir Enerjisa Üretim kültürü ve çalışanları bekliyor” dedi.

Nextchangerları sektörün geleceğini belirleyen her alanda hazırlayacaklarını belirten Gürkale şöyle devam etti: “Bir diğer amacımız ise sadece Enerjisa Üretim için değil, enerji sektörü genelinde de yetenekli genç liderlerin yetişmesine katkı sağlayacak bir programı sürdürmektir.”

2045’te net sıfır hedefi

Enerjisa Üretim olarak emisyon salımlarında 2032’de ‘başa baş’, 2045’te ise ‘net sıfır’ olma hedeflerinin olduğunu belirten Gürkale, “Yenilenebilir santrallerimizde üretilen elektriği dünyadaki en yaygın ve en prestijli gönüllü sertifika programları tarafından sertifikalandırıyoruz. Müşterilerimizin çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik raporlarında kullanılmak üzere bu sertifikaların tedarik ve ticaretini yapıyoruz. Müşterilerimizin yalnızca elektrik tüketimlerinden kaynaklanan veya bütün karbon ayak izini düşürme tercihine göre farklı çözüm önerileri sunarak müşterilerimize değer katıyoruz” dedi.

Hibrit GES yapıyor

Yenilenebilir enerji yatırımlarına ve sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik projelere devam edeceklerini ekleyen Gürkale, “Geçtiğimiz yıl aynı zamanda Türkiye’nin ilk yeşil hidrojen tesisinin kurulmasına öncülük eden şirketlerden biri olduk. Bu kapsamda,yüzde 100 enerji dönüşümü sağlama amacıyla mevcut teknolojilerle karbon emisyonunun düşürülmesinde fosil yakıtlar yerine ikame edilebilecek alternatif enerji kaynağı olan yeşil hidrojeni Bandırma’daki enerji üssümüzde üretecek ve kullanacağız. 2024 sonuna kadar 150 megavat hibrit güneş santrallerini devreye almayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.