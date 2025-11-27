Enerjisa Üretim, rüzgâra stratejik öncelikleri arasında yer veriyor

Enerji dönüşümünü tekno­lojik gelişmelerin ötesin­de, ekonomik kalkınmayı, toplumsal refahı ve çevresel sür­dürülebilirliği birlikte şekillen­diren kapsamlı bir değişim süreci olarak tanımlayan Enerjisa Üre­tim Strateji ve Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ege­men Yamankurt, “Türkiye’nin bu dönüşüm yolculuğunda önemli bir rol üstlenen Enerjisa Üretim, rüzgâr enerjisini stratejik önce­likleri arasında konumlandırı­yor. Yenilenebilir kaynaklara da­yalı üretim gücünü kararlılıkla artırarak, düşük karbonlu ve re­kabetçi bir enerji geleceğinin te­mellerini bugünden inşa ediyo­ruz” ifadesini kullandı.

Enerjisa Üretim’in 1996 yılın­da Sabancı Topluluğu çatısı al­tında kuruluğunu söyleyen Ege­men Yamankurt, “Bugün Türkiye genelinde 31 santraliyle faaliyet gösteriyoruz.

Rüzgâr, güneş, hid­roelektrik, doğal gaz ve yerli linyit teknolojilerini bir arada kullana­rak beş farklı kaynaktan üretim yapan, özel sektörde tek ener­ji şirketi olarak Enerjisa Üre­tim, ülkenin enerji arz güvenli­ği ve sistem esnekliğine önemli katkı sağlıyor. Türkiye’nin top­lam elektrik tüketiminin yakla­şık yüzde 5’ini karşılayan bu üre­tim gücü, dijitalleşme, çevresel sorumluluk ve toplumsal fayda ekseninde değer üretiyor” dedi.

Enerjisa Üretim’in uzun vade­li planları, hakkında da bilgi ve­ren Egemen Yamankurt, “2030 yı­lına kadar kurulu gücünün en az yüzde 70’ini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan sağlamak yönünde ilerliyoruz.

Rüzgâr enerjisi, bu çok kaynaklı üretim yapısının strate­jik merkezinde yer alıyor. Balıke­sir’de yer alan, İzmir ve Manisa il­lerini de kapsayan Uygar Rüzgâr Enerjisi Santrali (RES) projesi ta­mamlandığında 250 MW’lık ka­pasitesiyle Türkiye’nin en büyük rüzgâr santrallerinden biri ol­du. Projede gerçekleştirilen tür­bin kabulleriyle birlikte toplam kurulu güç 4 bin 242 MW sını­rını aşarken, bu ilerleme Türki­ye’nin yenilenebilir enerji dönü­şümündeki kararlılığını da yan­sıtıyor” dedi.

Yamankurt, “YEKA RES-2024 ihaleleri kapsamında portföye eklenen 410 MW Edir­ne RES ve 340 MW Balkaya RES projeleriyle birlikte Enerjisa Üre­tim’in rüzgâr portföyü 750 MW ilave kapasite kazanacak. Bu ya­tırımlar tamamlandığında, Ener­jisa Üretim’in Türkiye’nin top­lam rüzgâr kurulu gücündeki payı yüzde 15’e yaklaşacak” şeklinde hedeflerini aktardı.

Enerjinin geleceğini kadınlar inşa ediyor

Çanakkale’de yer alan ve 54.6 MW kurulu güce sahip Ovacık Rüzgar Enerji Santrali (RES), ye­nilenebilir enerji üretiminin ya­nı sıra kadınların enerji sektörün­deki görünürlüğünü artıran örnek bir uygulamayla öne çıkıyor. Yö­netimden operasyonel süreçlere kadar tamamen kadınlardan olu­şan ekip, santralin tüm kabulleri­ni ve kritik aşamalarını başarıyla tamamlayarak Türkiye’de bir rüz­gâr santralinin ilk kez uçtan uca kadın çalışanlar tarafından yöne­tilmesini mümkün kıldı.

Bu yak­laşımın, kadınların enerji sektö­ründeki görünürlüğünü artırır­ken, teknik alanlarda ve liderlik pozisyonlarında daha fazla kadı­na fırsat tanıması hedefi gözetti­ğini kaydeden Yamankurt, “Ova­cık RES’in bugün taşıdığı bu öncü rolün arkasında ise Enerjisa Üre­tim’in 2023’te hayata geçirdiği Rüzgârı Enerjiye Dönüştüren Ka­dınlar (REDKA) programı bulu­nuyor. Birleşmiş Milletler Küre­sel İlkeler Sözleşmesi ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri doğrultu­sunda geliştirilen program, enerji sektöründe çeşitliliğin sürdürü­lebilirlik için vazgeçilmez bir un­sur olduğu anlayışıyla yola çıktı ve bugüne kadar 25 kadın mühendis ve teknisyenin sahada aktif görev almasını sağladı” dedi.

Yaman­kurt, “Rüzgâr türbinlerine tırma­nan, santral operasyonlarını yö­neten ve enerjinin dönüşümüne doğrudan katkı sunan bu kadınlar; yalnızca bir santralin değil, sektö­rün geleceğini de değiştiren ilham verici bir dönüşümün simgesi ha­line geldi. Ovacık RES’in Türki­ye’nin ilk tamamen kadın ekibiy­le yönetilen rüzgâr santrali olarak tarihe geçmesi, enerjinin gücünü insan hikâyeleriyle birleştiren bu dönüşümün en çarpıcı sonucu” ifadesini kullandı.

2.5 milyar dolarlık yatırım

Enerjisa Üretim’in yatırımla­rı hakkında bilgi veren Egemen Yamankurt, “Yaklaşık 2.5 milyar dolarlık yatırım hacmine sahip projelerle Türkiye’nin düşük kar­bonlu enerji geleceğine yön ve­riyoruz. Bu kapsamda, 2028 yılı­nın sonuna kadar 6 bin 250 MW, 2030 itibarıyla ise 7 bin 500 MW kurulu güce ulaşmayı hedefliyo­ruz. Enerjisa Üretim’in bu vizyo­nu, kapasite artışının ötesine ge­çerek yerli üretim, teknoloji, is­tihdam ve bölgesel kalkınmayı bir arada ele alan bütüncül bir enerji dönüşümünü temsil ediyor” şek­linde konuştu.

Türkiye’nin yerli ve yenilene­bilir enerji üretimini artırmanın yanı sıra Enerjisa Üretim aracı­lığıyla ülke ve bölge ekonomisine önemli katkılar sunulduğunu da vurgulayan Yamankurt, “Anlaş­ma kapsamında alımı gerçekleşen türbinlerin jeneratörleri, kulele­ri ve kanatları yerelde üretiliyor, teknoloji transferi ve know-how bakımından ekosisteme katkı sağlanıyor” dedi.