Enerjisa Üretim'den 7 banka ile 650 milyon euro'luk sözleşme

21 Eylül 2020

Enerjisa Üretim, yapıtığı açıklam ile 7 bankayla 650 milyon euro'luk “Sürdürülebilirlikle Bağlantılı Kredi Sözleşmesi” imzaladığını duyurdu.

Açıklamaya göre Enerjisa Üretim, sözleşme kapsamında Ağustos ayında toplam hacmi 1,5 trilyon ABD Doları’nı geçen sürdürülebilir borçlanma araçlarından biri olan Sürdürülebilirlikle bağlantılı Kredi Mekanizması’ndan faydalanacak.

Enerjisa Üretim, bu kapsamda iki önemli alanda sürdürülebilirlik çalışmalarına hız vermeyi planlıyor. Enerji yatırımları portföyünde yenilenebilir enerji payını önemli oranda artıracağını taahhüt eden Enerjisa Üretim, cinsiyet eşitliğinde de uluslararası ölçekte en iyi standartlara da çıkmak için çalışacak. Şirketin gelecek dönem hedeflerini gerçekleştirmesine de katkı sağlayacak bu sözleşme, Enerjisa Üretim’in kuruluş aşamasında aldığı uzun vadeli kredileri bu yeni finansman ile değiştirerek sağlam bilanço yapısını daha da güçlendirmesini sağladı.

Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası, HSBC, ING, TEB ve İşbank AG’nin içinde bulunduğu 7 banka Sürdürülebilir Kredi Mekanizması kurallarına göre finansman sağlayacak. Sözleşme, nakit ve döviz dengesini göz önünde bulundurarak kredi miktarını azaltmakla birlikte şirketin stratejik hedeflerinin sağlanması adına yeni bir finansal paket sunuyor. Finansal yapılanmasını, operasyonel yapısı ve stratejik hedefleriyle ile uyumlu hale getirme kararı alan Enerjisa Üretim, 650 milyon euro'luk sözleşmeyle yakın dönem içinde devreye alacağı yenilenebilir enerji yatırımlarına da güçlü bir destek oluşturdu.

Yenilenebilir enerji alanındaki büyüme projelerine destekleri sürecek

Krediye katılan bankaların yaptığı ortak açıklamada, “Bu sözleşme, Türkiye’ye ve Türkiye’nin enerji piyasalarına olan güvenimizin önemli bir işaretidir. Sektörün lider oyuncusu Enerjisa Üretim’in bugünkü sağlıklı bilançosu ile düzenli nakit yaratırken, özellikle yenilenebilir büyüme yatırımlarını da hayata geçirecek olması bizim için de bir gurur kaynağıdır.” denildi.

Türkiye’nin özellikle rüzgâr ve güneş alanlarındaki potansiyelinin de altını çizen bankalar, yenilenebilir enerji alanındaki büyüme projelerine her zaman ilgi duyduklarını ve desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

"Yenilenebilir enerjide büyümeye devam"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl, yüksek bir üretim performansına sahip olan Enerjisa Üretim'in nakit akışıyla da çok güçlü olduğuna dikkat çekti. Bugün yüzde 56’sı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluşan 21 santral yatırımı ile enerjinin kesintisiz arzı için üretmeye devam ettiklerini söyleyen Bayçöl, geçen yıl ikincisi yapılan Rüzgâr Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesinde, projeleriyle 500 MW’lık kapasite kazandıkları bilgisini verdi.

Aydın ve Çanakkale bölgelerine yapacakları rüzgâr santralleri yatırımlarıyla toplam üretim kapasitelerini 4 bin 107 MW’a yükseltme ve portföylerindeki yeşil yatırımların payını çok daha yukarılara çekme potansiyelini yakaladıklarını anlatan Bayçöl, "Enerjisa Üretim olarak hem bu yükseliş ivmesini devam ettirmek hem de bizim için stratejik önceliklerimizden biri olan yenilebilir alanda yeni yatırımlar gerçekleştirmek en önemli önceliklerimiz arasında. 7 banka ile imzaladığımız Türkiye’nin en büyük Sürdürülebilirlikle Bağlantılı Kredi Sözleşmesi, bu potansiyeli hayata geçirmemize destek olacak. Yatırımlarımıza ve çalışmalarımıza, tüm paydaşlarımıza güven vererek ‘sürdürülebilir değer yaratma amacımızla’ devam edeceğiz. Bu büyüme yolculuğumuzda kıymetli bir iş birliği yaptığımız bankalara da bize duydukları güven için çok teşekkür ederim.” dedi.