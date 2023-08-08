Enerjisa’nın ikinci çeyrek kârı beklentileri aştı

Enerjisa Enerji şirketi, dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama göndererek finansal sonuçlarını duyurdu.

Buna göre şirketin ilk yarıda net kârı iki katına çıkarak 2,35 milyar TL oldu.

Şirketin ikinci çeyrek geliri 29,5 lirayı buldu. Geçen yıl bu rakam 19.1 milyar liraydı.

Bu yılki faaliyet geliri 20-24 milyar lira, yatırımlar 11-15 milyar lira, düzenlemeye tabi varlık tabanı 30-35 milyar lira olarak öngörüldü.

Bu yılki kâr beklentisi ise 5-6 milyar lira olarak revize edildi.