Enerjisini güneşten alan Kocaer’den 140 ülkeye çelik ihracatı

Çelik profil imalatı alanında faaliyet gösteren Kocaer Çelik, Avrupa Birliği (AB) Yeşil Mutabakatı’na yönelik yapısal dönüşüm çalışmalarını hızlandırdı.

Bu kapsamda gerçekleştirdiği yatırımlarla enerji ihtiyacının yüzde 30’unu yenilenebilir kaynaklardan karşılayan Kocaer Çelik, İzmir’deki üretim tesislerinin çatılarını güneş enerji sistemiyle kaplattı. Bugün yıllık 800 bin ton üretim kapasitesi bulanan şirket, güneş enerjisiyle imal ettiği çeliği 6 kıtada 140 ülkeye ihraç ediyor.

Çatı Üzeri Güneş Enerji Sistemleri Projesi kapsamında devreye aldığı yatırımlarla yıllık 5 bin ton karbon salınımının önüne geçen Kocaer, yılda 100 bin ağaç dikimine eşdeğer çevresel fayda sağlıyor.

Öte yandan Kocaer, sürdürülebilirlik odaklı çalışmaları kapsamında Aliağa'daki fabrikalarına sıfır atık belgesi de aldı. Bu tesis aynı zamanda 7,7 MW ve haziran ayında devreye alacağı 1,5 MW toplam 9,2 MW kurulu güç ve 85 bin metre karelik alanı ile Ege Bölgesi’nin en büyük çatı GES'i durumunda.

45 milyon kwh elektrik üretmeyi hedefliyor

Tükettiği enerjinin tamamını yenilebilir enerji kaynaklarından elde etme planları kapsamında yatırımlarını sürdüren Kocaer, bu yıl sonu itibarıyla 45 milyon kwh elektrik üretmeyi hedefliyor. Doğal kaynak tüketimini ve karbon emisyonunu azaltma amaçlayan şirket, Ocak 2022’de devreye aldığı galvaniz tesisi binasında da yeşil bina sertifikasyon işlemlerine başladı. Bu kapsamda Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USDGBC) tarafından derecelendirilmek üzere Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) sertifika sistemine başvuru gerçekleştirildi.

Karbon-nötr uygulamalarını da hızlı bir şekilde hayata geçiren Kocaer, gelecek yıllarda AB Yeşil Mutabakat anlaşmasına ve buna bağlı olarak mevzuatlara uygun stratejik planlarını da oluşturdu.

Yenilebilir enerji kaynaklarının yanı sıra Kocaer Çelik, ağaçlandırma çalışmalarıyla da doğaya katkı sunuyor. Bu kapsamda şirket, çalışanların isimlerini yazarak onlara özel bin 100 selvi ağacından oluşan bir orman oluşturdu. Ağaçların bakımını da yine şirket çalışanları yapıyor.