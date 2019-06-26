Enerya'ya bir ödül daha

26 Haziran 2019

Yaklaşık 20 yıldır düzenlenen Best Business Awards yarışmasında önemli markalarla yarışan Enerya, "En İyi Müşteri Odaklı Yaklaşım" kategorisinde ödül kazandı.

Enerji sektörünün yenilikçi ve lider markası Enerya, uluslararası alanda katıldığı bir yarışmadan yine ödülle döndü. Uluslararası arenada önemli markalarla yarışan Enerya, müşteri odaklı hizmet stratejisiyle sektördeki öncü konumunu bir kez daha göstermiş oldu.

"Müşterilerimiz yaptığımız her işin odağındadır"

2016 yılında başlattığı Müşteri Hizmetleri Dönüşüm Programı ile uluslararası platformda ikinci kez ödülle dönen Enerya, "müşterilerimiz yaptığımız her işin odağındadır" mottosuyla çalışmalarına devam ediyor.

Enerya Müşteri Hizmetleri Müdürü Değer Taşlardan, müşteri memnuniyeti odaklı stratejiler geliştirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Müşterimizle ilk temasa geçtiğimiz andan itibaren tüm süreci onunla birlikte ilerlediğimiz bir yolculuk gibi düşünüyoruz. Yolculuk boyunca müşterimize en uygun olan güzergahı ve araçları sağlayarak, karşısına çıkabilecek sorunları öngörüp ortadan kaldırarak, müşterimizin en kolay, en hızlı ve en verimli şekilde yoluna devam etmesini sağlıyoruz. Ayrıca yolun karanlıkta kalan yerlerini aydınlatarak daha güvenli bir ortam yaratıyoruz. Tüm süreçte müşterilerimize iyi bir yol arkadaşı olmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu yaklaşımın Enerya genelinde içselleştirilmesi için başlatılan "Müşteri Hizmetleri Dönüşüm Programı" kapsamında 2016 yılında "Müşteri Hizmetleri Vizyonu"nu belirledik. Müşterilerimizle temas ettiğimiz her yerde onlara mükemmel müşteri deneyimini yaşatma hedefiyle bir yol haritası ortaya koyduk. Yol haritamız çerçevesinde bir dizi aksiyonlar aldık ve bu aksiyonlar içerisinde hizmet kalitemizi artırmada en önemli payın, çalışanlarımızın iletişim yetkinliklerinin artırılması olduğuna inanıyoruz."

"Kurum içi eğitimler düzenliyoruz"

Taşlardan, hizmetlerin tüm Enerya kentlerinde standart hale getirilmesi için kurum içi eğitimler düzenlediklerini ifade ederek,

"Bu eğitimlerle, müşteri temsilcilerimizin iletişim yetkinliklerini ve hizmet kalitesine yönelik farkındalıklarını artırdık. Bununla birlikte müşterilerimizin bizimle geçirdiği zamanı en verimli şekilde kullanmalarına yönelik süreçlerimizi iyileştirip bu yolculuktaki deneyimlerini keyifli hale getirecek stratejiler geliştirdik. Bu sürecin sonunda da müşteri hizmetleri alanındaki önemli bir yarışmadan daha ödülle döndük" dedi.

"Teknolojik trendleri de takip ediyoruz"

Enerya Müşteri Hizmetleri Müdürü Taşlardan çalışanların hedeflerinin şirketin mükemmel müşteri deneyimi hedefine uygun olarak belirlendiğinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Sürdürülebilir hizmet kalitesini sağlayabilmek için her yıl düzenli olarak müşteri memnuniyeti araştırmaları, gizli müşteri çalışmaları, müşteri yolculuğu çalıştayları, personel analizleri ve odak grup çalışmaları yapıyoruz. Buradan çıkan sonuçlarla birlikte şikayet yönetimi çıktılarından da destek alarak müşterilerin beklentilerini ortaya çıkarıyoruz ve bu yönde süreçlerimizi iyileştirecek stratejiler geliştiriyoruz. Tüm bunların yanı sıra mükemmel müşteri deneyimi için stratejilerimizi adapte edebileceğimiz teknolojik trendleri de takip ediyoruz."

Yaklaşık 20 yıldır düzenlenen Best Business Awards’ta bugüne kadar enerji sektöründen British Gas, Électricité de France (EDF); telekomünikasyon sektöründen T Mobil; ilaç sektöründen Pfizer ve Bayer, perakende sektöründen Unilever gibi şirketler ödülle dönmüştü.