Enexion, projelerde 'maliyet avantajı' sağlıyor

24 Ekim 2017

BARIŞ SEDEF

İSTANBUL - Çimento, gıda, yalıtım, plastik, ambalaj, alüminyum ve akü gibi birçok sektöre ve organize sanayi bölgelerine hizmet verdiklerini ifade eden Enexion Enerji Danışmanlık Genel Müdürü Ceren Özdal, enerji maliyet ve risk yönetimi projeleri kapsamında, şirketlerin ihtiyaç duydukları elektrik tedariğini perakende enerji piyasalarından toptan piyasalara kaydırarak, şirketler için ciddi maliyet avantajları sağladıklarını belirtti. Şirket maliyetlerini sürdürülebilir yöntemlerle azalttıklarını kaydeden Özdal, “Şirketlerin enerji maliyetlerini azaltırken kârlılıklarını da sürdürülebilir bir şekilde artırmalarını sağlıyoruz” şeklinde konuştu. Enerji alanında faaliyet gösteren firmaların enerji harcamalarında toplam maliyet oranın yüzde 50’ye kadar ulaşabildiğini anlatan Özdal, “Enerji maliyeti yüksek olan sektörler için maliyetleri azaltabilmek ve risklerini yönetmek olmazsa olmazdır” diye konuştu.



Firmaların ihtiyaçları doğru bir şekilde tespit edilmeli



Enerji maliyetlerini düşürmek ve bu yolla rakiplerin önüne geçmek isteyen firmalara tavsiyelerde bulunan Özdal, “Enerji ihtiyacının doğru tespit edilip buna uygun en güvenilir tedarikçiyle anlaşmalar yapılması, enerji piyasasından sürdürülebilir en uygun birim fiyatlara göre anlaşmaların dizayn edilmesi, enerji tedarik sözleşmelerinin her detay düşünülerek hazırlanması, tüm bu süreçleri yönetebilecek işinin ehli enerji uzmanlarıyla çalışmalı” diye konuştu. Müşterilerine uzun vadede karlılık ve verimlilik sağladıklarını anlatan Özdal, şirketlerin her bir tesisi ve şirket bütünü için enerji risklerini ve enerji tasarruf fırsatlarını tespit ettiklerini bildirdi. Şirkete ve ihtiyaca özel olarak ilk etapta enerji ihtiyaçlarının detaylı analizini gerçekleştirdiklerini ifade eden Özdal, “Sonrasında onları güvenilir enerji tedarikçileriyle buluşturuyoruz ve enerji piyasalarından en rekabetçi ve riski minimize edecek şekilde enerji tedarik etmeleri için doğru yönlendirmeler yapıyoruz” dedi.



Sanayi şirketlerine kojenerasyon dopingi



Son dönemde enerji maliyetlerini düşürmek isteyen sanayi şirketlerine kojenerasyon proje danışmanlığı ile ilgili süreçlere ağırlık verdiklerini kaydeden Özdal, “Kojenerasyon projelerinde doğalgaz yakılarak elektriğe çevriliyor ve bu yanma sonucu ortaya çıkan ısı da tesis içindeki proseslerde kullanılarak enerji üretimine yönelik avantajlar ikiye katlıyor” şeklinde konuştu. Kojenerasyon sistemleri sayesinde iletim ve dağıtım hatlarında oluşan kayıpların ortadan kalktığını anlatan Özdal, firmaların yaklaşık yüzde 40 oranında daha ucuz enerji sağladığını belirtti. Kojenerasyon sistemini özellikle ısı tüketimi yoğun olan üretim tesislerine önerdiklerini anlatan Özdal, “Firmaların gerçekten fayda elde edip edemeyeceğini analiz etmek için ise enerji profillerinin doğru bir şekilde çıkartılması ve geleceğe yönelik enerji fiyatlarının iyi analiz edilmesi gerekiyor” diye konuştu. Kojenerasyon projelerinin büyük ölçekli projeler olduğunu kaydeden Özdal, firmaların yaptıkları yatırımların kaç yılda geri döndürebildiğinin güvenli bir şekilde hesaplanması gerektiğini sözlerine ekledi.