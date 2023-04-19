Enfal’den 20 milyon liralık oyuncak yatırımı

Tamamen yerli ve milli üretimle oluşturduğu oyuncak markası ‘Let’s Be Child’ ve anne-bebek ürünleri markası ‘Numio’ ile tüm dünya çocuklara ulaşmayı hedefleyen Enfal Oyuncak 20 milyon TL’lik yatırım için düğmeye bastı. Bugüne kadar dünyaca ünlü çocuk markalarının Türkiye temsilciliğini yürüten Enfal Oyuncak, bundan böyle kendi üretimiyle dünya markası olma yolunda yatırımlarını sürdürüyor.

Pahalı ürünü ucuza üretecek

Bu kapsamda 20 milyon TL’lik yatırımı hayata geçirmek üzere harekete geçen markanın hedefleri arasında pahalı ithal oyuncakları daha az maliyetle üretmek de bulunuyor. Enfal Oyuncak CEO’su Furkan Karaduman, “Yeni yatırımımız; ek bant ve kalıp yatırımları şeklinde gerçekleşiyor. Bu şekilde ürün portföyünü ve üretim miktarını genişleteceğiz.

Yatırım sonunda hali hazırda 80 olan ürün çeşidini 110’a çıkarmış olacağız. Bir yandan sektördeki ürün açığını dikkate alarak AR-GE departmanımızda farklı tasarımlar gerçekleştiriyoruz. Bunların yanı sıra pahalı ithal ürünlerin alternatiflerini de geliştiriyoruz” diye konuştu.

Toplam 1 milyon 500 bin adet oyuncak üretim kapasiteleri bulunduğunu ve bu kapasitenin şu anda yüzde 70’ini kullandıklarını ifade eden Karaduman “Yeni yatırımımız sonrasında üretim kapasitemizi de yüzde 90 arttırarak 2 milyon adete yükseltmeyi hedefliyoruz. Bunun yanı sıra markaya değer katma hedefiyle dünya standartlarına uygun kaliteli ve interaktif oyuncakların ithalatını da gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 50 adet ürünü portföyümüze katacağız” ifadelerini kullandı.