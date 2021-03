'Enflasyonla mücadele politikaları ülkemizin büyümesi için çok önemli'

Takip Et

SS Finans A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Seven, döviz kurunda yaşanan sert yükseliş, ekonomik büyüme oranı ve finans sektörü ile ilgili değerlendirmeler yaptı. Finans uzmanı Seven, geçtiğimiz yıl kasım ayında 8,54 lirayı gören dolar kurunun geçtiğimiz hafta 7 liranın altına gerilemesinin, ekonomi politikalarının bir göstergesi olduğunu söyledi. Aynı şekilde geçtiğimiz hafta dolardaki sert yükselişin de iç politika ile bağlantısı olduğuna dikkat çeken Seven, ABD tahvillerindeki satışların hızlanmasının da önemli bir etken olduğunu ifade etti.

“Küresel ekonomik dalgalanmalar sermaye akımlarını olumsuz etkiliyor”

Deneyimli finans uzmanı, şu bilgileri paylaştı: “Gelişen ülkelerin para birimlerinde de satışlarda yükseliş görüyoruz. Bu sebeple Türk Lirası da dolar karşısında tekrar değer kaybetmeye başladı. İç politik gelişmeler de eklenince sert bir yükseliş gördük.” Seven, şu değerlendirmelerde bulundu; “Dünyada faizler artıyor. Bu durum piyasanın dengesini bozuyor. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde önemli değer kayıpları gözleniyor. Benzer şekilde hisse senedi piyasasında da dengesizlikler görüyoruz. Küresel ekonomik dalgalanmalar sebebiyle küresel sermaye akımları olumsuz etkileniyor. Böylece döviz kurunda da bozulmalar, dengesizlikler oluşuyor.”

Sabahattin Seven, şöyle devam etti: “Türkiye’de döviz ve altın hala çok pahalı. Dolar dünyada yükselirken Türkiye’de yükselmemesi bir risk oluşturur. Bununla birlikte doların dünya ile birlikte Türkiye’de de yükselmesi doğal görülebilir; ama ne kadar yükseldiği önemlidir. Burada siyasi iradenin rolü başlar. İç politikada piyasaya olumlu mesajlar verilmesi lazım. Türkiye’de ekonomi politikası ile ilgili olumlu gelişmeler görürsek, piyasa buna hemen olumlu tepkiler verecektir. Bu sebeple Türk Lirası için hala bir umut var.”

“Enflasyonla mücadele politikaları çok önemli”

Geçtiğimiz günlerde açıklanan büyüme rakamlarına da değinen Sabahattin Seven, “Tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisi, 2020’de yüzde 1,8 oranında büyüdü. Bu rakam, öngörülen büyüme oranı olan yüzde 2,2’lik büyümeye yaklaşıldığını gösteriyor. Ayrıca, 2020’de finans ve sigorta faaliyetlerinin zincirlenmiş hacim endeksi olarak toplam katma değeri yüzde 21,4 oldu. Bu rakam içinde finans faaliyetlerinin önemli bir payı var.” ifadelerini kullandı.

Deneyimli finans uzmanı, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu rakamlar da gösteriyor ki Türkiye ekonomisi; pandemiye, küresel ekonomideki olumsuzluklara ve enflasyona rağmen büyüme trendini sürdürüyor. Türkiye, 2020'yi büyüme ile kapatan nadir ülkelerden biri oldu. Bu yıl fiyat istikrarı korunursa öngörülen büyüme rakamlarına ulaşılabilir. Bu aşamada enflasyonla mücadele politikalarının da tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Sürdürülebilir bir yatırım ortamı ile birlikte üretimin de desteklenmesi gerekiyor.” Küresel hisse senedi yatırım fonları arasında teknoloji ve finans şirketlerinin hisselerinde talep artışı gözlendiğini ifade eden Sabahattin Seven, SS Finans olarak yaptıkları çeşitli yatırımlarla istihdam sağladıklarını ve ülke ekonomisine katkı sunduklarını sözlerine ekledi.

